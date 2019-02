Bývalý šéf vojenského výboru NATO obvinil USA ze zrady

Podle jeho názoru takový krok USA znamená, že se Washington vzdal svých závazků vůči evropským spojencům.

„To je zrada bezpečnosti evropských spojenců," prohlásil Kujat.

© Sputnik / Alexander Polyakov Gorbačov okomentoval rozhodnutí USA o smlouvě INF

Dodal rovněž, že následky zrušení této smlouvy budou pro všechny strany velmi těžké.

„Všechno, co bude následovat po vypovězení smlouvy o likvidaci raket středního a kratšího doletu, bude horší než to, co máme v současné době," zdůraznil voják.

Kujat vyjádřil kromě toho naději, že Rusko a USA dokáží smlouvu zachránit, k tomu mají obě strany podle jeho názoru obnovit vzájemné inspekce, které byly přerušeny v roce 2001.

Prezident USA Donald Trump dříve oznámil, že Washington zahájí 2. února proceduru odstoupení od smlouvy o likvidaci raket středního a kratšího doletu (INF) s Ruskem.

Ruský prezident Vladimir Putin 2. února prohlásil, že Moskva zareaguje na rozhodnutí USA odstoupit od smlouvy INF zrcadlově a také pozastaví svou účast v ní. Podotkl, že se Rusko nemusí a nebude zapojovat do nákladných závodů ve zbrojení. Putin přitom dodal, že všechny návrhy Ruska pro odzbrojení zůstávají na stole a dveře jsou otevřené, požádal však, aby v budoucnu z ruské strany nebyla iniciována žádná jednání o tomto problému.