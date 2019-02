Šéfredaktor Lidových novin: Orbán vyhraje několik dalších voleb

Podle Léka Viktor Orbán zjistil, že sotva ve volbách uspěje, pokud bude nadále klást důraz na problém migrantů v Evropské unii. Dospěl k tomu kvůli poklesu počtu migrantů přicházejících do evropských zemí. Novou kartou maďarského premiéra je program podpory rodin.

Orbán navrhuje zlepšit financování prorodinné politiky poskytnutím výhodnějších půjček. Po schválení programu by každá žena pod 40 let mohla získat úvěr v částce 800 tisíc korun. Splacení půjčky by mohlo být pozastaveno při narození prvního dítě na 3 roky, po narození druhého dítě by se splácení mělo pozastavit na stejný termín a částka dluhu snížit o třetinu. Úvěr by se měl úplně škrtnout, kdyby žena porodila třetí a čtvrté dítě.

Podle Léka se takovou politikou Orbán snaží vyřešit problém stárnutí populace. Uvádí se, že návrh premiéra získal podporu tří čtvrtin občanů Maďarska.