Le Figaro: V Sýrii zůstávají dva problémy, ale budou vyřešený různými způsoby

I když strategické cíle Ruska, Turecka a Íránu jsou různé, země mají v úmyslu své dílo v Sýrii ukončit, píše Le Figaro. Proto se setkali v Soči, aby obnovili svrchovanost země a její územní celistvost.

Podle účastníků jednání by Damašek měl znovu získat kontrolu nad celým územím, jako tomu bylo před islamistickým povstáním. A to vše ve jménu boje proti společnému nepříteli — terorismu. To je to, co je uvedeno ve společném prohlášení.

V Sýrii však existují dva regiony, kde je situace odlišná, poznamenává se ve článku. Prvním z nich je Idlib na severozápadě země, kde i přes četné dohody o příměří a vytvoření deeskalační zóny nadále vládnou džihádisté. A druhý je na severovýchodě, kde žijí Kurdové, které podporuje západní koalice, Ankara není připravena se s takovou situací vyrovnat. Je to nejcitlivější bod jednání, píše autor článku.

© AFP 2018 / Atta Kenare Rúhání okomentoval stažení amerických vojsk ze Sýrie

Ani Rusko, ani Turecko nedokázaly zastavit střílení v Idlibu. Povstalci, kteří byli předtím podporováni Ankarou, se nyní přestěhovali do Hayat Tahrir al-Sham*, tato teroristická skupina ovládá téměř 90 % enklávy. Rusku se to nelíbí a v Soči Vladimir Putin vyzval partnery, aby přijali konkrétní opatření k likvidaci tohoto ohniska teroristů. Podle něj je vytvoření deeskalační zóny dočasným opatřením a agresivní útoky povstalců by neměly zůstat nepotrestány.

Stejně tak vůdce Íránu Hasan Rúhání ostře oponuje přítomnosti střediska sunnitských povstalců ve svém regionu. Proto podporuje ozbrojený zásah. Ale Recep Tayyip Erdogan se obává, že důsledkem bude humanitární krize a proud uprchlíků zamíří na území Turecka. Zřejmě je však prioritou partnerů ozbrojená reakce v případě džihádistického útoku.

Situace v severovýchodní Sýrii je však opačná, uvádí se ve článku. Zdá se, že Rúhání a Putin dokázali přesvědčit Erdogana, aby proti silám Kurdů vojensky nezasahoval. Ankara je obviňuje, že chtějí vytvořit „teroristický koridor", který ohrožuje turecký stát. Teherán a Moskva ujišťují, že chápou obavy Turecka, a proto například Putin vyjádřil svůj protest proti jakékoli ideji o separatismu Kurdů. „Kurdové jsou považováni za součást syrského národa. Musí hrát roli v procesu budování svrchovanosti Sýrie a jejich práva musí být zaručena v budoucnosti Sýrie," uvedl Rúhání.

„Nicméně situace zůstává nestabilní," poznamenává autor článku. V tuto chvíli zpráva o tom, že Spojené státy stahují síly ze Sýrie, zastiňuje „bezmocnost tria". Hlavy Ruska, Íránu a Turecka zprávy o odchodu Američanů označují za pozitivní a tvrdí, že jejich činy nebyly účinné. Avšak, píše Le Figaro, všechny tři země mají na začátku dubna v Ankaře naplánovanou novou schůzku, která nebude zbytečná ve snaze zabránit nebezpečí „vakua moci" v Sýrii.

* Hayat Tahrir al-Šám (Džabhat Fatah aš-Šám, Fronta an-Nusrá, Džabhat an-Nusrá) teroristická organizace zakázaná v Rusku