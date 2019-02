Foreign Policy: Pentagon neplánuje vytvářet robotické vojáky... zatím

12. února Ministerstvo obrany USA zveřejnilo své plány na použití umělé inteligence v armádě, píše Foreign Policy. Nejzajímavější je však to, co se do zprávy nedostalo: v dokumentu se nezvažuje možnost použití „smrtící zbraně schopné přemýšlet a jednat podle vlastního uvážení".

Podle Jacka Shanahana, který řídí nové Společné centrum pro umělou inteligenci ministerstva obrany USA, Pentagon připravuje řadu projektů, v nichž bude umělecká inteligence použita k řešení běžných problémů, jakými jsou likvidace a prevence povodní a požárů, stejně jako preventivní údržba vojenského vybavení.

„Nedostali jsme se ani blízko k otázce úplné autonomie, na kterou hned lidé myslí, pokud jde o Ministerstvo obrany a umělou inteligenci," řekl Shanahan.

V roce 2012 úřad zveřejnil speciální předpis, ve kterém se snažil zjistit, co to znamená „autonomní zbraňový systém" a jakým způsobem by se s ním mělo jednat. Bylo jasně určeno, že v konečném důsledku by kontrolovat tyto zbraně měl stále člověk, ale do jaké míry, to je otevřená otázka.

Ve skutečnosti mnohé z vysoce přesných střel jsou částečně autonomní. Avšak „nezávislost zbraňových systémů", kterou lze vidět ve filmech Terminátor, je stále velmi daleko. Podle profesora politologie na Pensylvánské univerzitě Michaela Horowitze pro vytvoření inteligentních systémů je nutná celá řada průlomů v rychlosti a účinnosti algoritmů.

Mezitím Pentagon není připraven se úplně spoléhat na vybavení v obtížných bojových podmínkách.

„Je to opravdu obtížné, vzhledem k úrovni spolehlivosti, kterou USA vyžadují při použití vojenské síly. Nechci říkat, že to není možné a někdo jiný, s nižšími standardy, se může rozhodovat pro sebe. Ale velmi vysoké požadavky k našim zbraním tento okamžik oddalují," komentuje Horowitz.

Jak poznamenává expert, nová strategie amerického ministerstva obrany týkající se umělé inteligence je zaměřena na zvýšení investic v této oblasti a ve skutečnosti je pokračováním politik předchozích vlád. Hlavní myšlenkou dokumentu je nutnost urychlit vývoj a zavádění uměle inteligence v armádě, jakož i vytvoření zvláštních etických standardů a bezpečnosti.