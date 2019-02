Ukrajinský admirál promluvil o příčině neslučitelnosti Ukrajiny s NATO

Ukrajina není slučitelná s NATO „na mentální úrovni“, přičemž pro plnohodnotný vstup do organizace je nezbytná spolupráce a slučitelnost v různých sférách. To řekl bývalý náměstek ministra obrany země, admirál v záloze Igor Kabaněnko v přímém přenosu televizního kanálu 112 Ukrajina.

„Není možné stát se slučitelnými, pokud nečtete dokumenty v originálním jazyce. (…) A to hlavní — je v to třeba začít věřit, což znamená přijmout to na mentální úrovni," řekl admirál.

Jako příklad admirál uvedl stejnost v operačních doktrínách.

„Bohužel, u nás jsou doktríny převzaty ze Sovětského svazu. Dokonce ani označování doktrinálních operací u nás není takové, jako u NATO," prohlásil Kabaněnko.

V únoru v Alianci přiznali snahy o vstup Ukrajiny do NATO a vyzvali vládu, aby aktivizovala reformy, které zemi pomohou dosáhnout náležitých kritérií nutných pro vstup.

Podle informací je jednou z největších překážek pro vstup Ukrajiny do NATO její zastaralá technika zděděná ještě po Sovětském svazu.