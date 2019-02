Trump vyzval evropské země, aby si „vzaly zpět“ více než 800 teroristů IS

Americký prezident Donald Trump vyzval evropské země, zejména Velkou Británii, Francii a Německo, aby si „vzaly zpět“ více než 800 bojovníků z teroristické organizace Islámský stát* (IS) a předaly je soudu.

Na území Sýrie bojují v řadách Islámského státu* tisíce teroristů, kteří pochází ze zemí Evropy.

„Spojené státy vyzývají Velkou Británii, Francii, Německo a další evropské spojence, aby si vzali zpět více než 800 bojovníků IS* zajatých v Sýrii a předali je soudu," napsal Trump na Twitteru.

„Chalífát padne," dodal americký prezident.

„Spojené státy nechtějí sledovat, jak bojovníci IS pronikají do Evropy, kam se očekává, že zamíří. Děláme toho hodně a hodně utrácíme. Je na čase, aby se i ostatní zaktivizovali a dělali práci, kterou mají dělat," řekl Trump.

Od roku 2014 Spojené státy a jejich spojenci provádí v Sýrii a Iráku operaci proti teroristické skupině IS*. V Sýrii přitom působí bez souhlasu oficiálních úřadů dané země. V prosinci loňského roku Trump oznámil stažení amerických vojsk ze Sýrie, přičemž však přesný termín jejich stažení neuvedl. Deník Wall Street Journal s odkazem na zdroje z americké vlády informoval o tom, že pokud Bílý dům nezmění svůj záměr, pak bude velká část kontingentu ze Sýrie stažena v polovině března. Celý proces dané akce by měl být pak ukončen do konce dubna.

* IS — teroristická organizace zakázaná v Rusku