WSJ: Euroskeptici nezničí EU, naopak ji zachrání

Euroskeptici mohou získat v květnových volbách do europarlamentu třetinu křesel, píše The Wall Street Journal. Nejen, že to EU neuškodí, ale také to bude prospěšné pro její parlament. Dodá mu to totiž politickou rozmanitost.

V květnu letošního roku se mají konat volby do Evropského parlamentu. V Bruselu na tyto volby čekají se stále většími obavami, píše The Wall Street Journal. Letos by totiž euroskeptici mohli získat až třetinu křesel v parlamentu, což by jim umožnilo blokovat nejdůležitější celoevropské projekty. Existuje však způsob, jak zabránit tomu, aby EU zničili — nesnažit se je zastavit, domnívá se autor článku.

Dosud poslanci europarlamentu patřili hlavně k centristickým stranám. Navíc samotných voleb se účastnilo velmi málo voličů. Poslanci se věnovali hlavně otázkám posílení evropské integrace a samotný europarlament se dlouhou dobu téměř neúčastnil přijímání rozhodnutí, která by byla pro Evropu velmi důležitá.

WSJ se ale domnívá, že se letos v květnu všechno změní. Jde o to, že se v Evropě po volbách v roce 2014 značně upevnily pozice stran, které pojí výhradně idea euroskepticismu a které dokáží získat velký počet voličů.

Avšak řada institucionálních změn poskytla europarlamentu nejen reálnou moc, ale také v něm změnila poměr sil. Třetina parlamentních křesel tak například euroskeptikům dovolí, aby blokovali taková rozhodnutí, jako je uzavírání obchodních smluv, rozšíření protiruských sankcí a odsouhlasení rozpočtu EU.

Proevropská hnutí se dlouhou dobu snažila posílit parlament, jehož členy by volili s větším elánem, což by nakonec umožnilo vytvoření demokratických základů pro posílení evropské integrace. A když byly dva první body konečně ztělesněny, voliči s nadšením tlačí EU naprosto jiným směrem.

Pro Evropskou unii to však nemusí být tak úplně špatné. Euroskeptici naopak mohou, aniž by si to sami přáli, EU zachránit. Přinese to do parlamentu něco nového a rozmanitého, a tím se zvýší jeho význam pro voliče. A právě to, bez ohledu na všechny negativní stránky, EU pomůže.

Samozřejmě, jak píše The Wall Street Journal, EU nesmí ustoupit v otázce protiruských sankcí. To je však jen „otázka rozumu". Euroskeptici by navíc parlamentu mohli pomoci v tom, aby se soustředil na to, co je dobré pro Evropany, nikoli na to, co je dobré pro evropské instituce.