Útěk do „nedemokratického“ Ruska! Facebook přiměl žluté vesty, aby přešly na VKontakte

Na ruské sociální síti VKontakte se objevilo hned několik skupin žlutých vest. Každá z nich má v současnosti asi tisíc účastníků. Skupina s největším počtem účastníků, Info blocage Gillets jaunes, již překonala hranici 2500 uživatelů. Stránky žlutých vest na síti VKontakte obsahují, stejně jako na Facebooku, informace o blokování silnic či videa a fotografie, která byla pořízena během protestů ve francouzských městech. Většina příspěvků je ale ve francouzštině.

Sputnik se zeptal administrátora jedné z těchto skupin, proč si stále více a více stoupenců žlutých vest vybírá ruskou síť. Člověk, který si nepřál zveřejnit své jméno, Sputniku vysvětlil, že za vše může „přehnaná cenzura" na Facebooku. Právě kvůli ní tak mnozí demonstranti dali přednost ruské obdobě Facebooku.

„Facebook sloužil na počátku hnutí žlutých vest jako jakýsi vektor. A zůstalo jich tam ještě hodně. Na Facebooku je ale až ‚přehnaně velká‘ cenzura, když se snažíme zmobilizovat naše členy," uvedl pro Sputnik.

Dále si administrátor skupiny postěžoval na to, že byl na delší dobu v mnohých skupinách na Facebooku zablokován. Nakonec byl zablokován definitivně, a to pod záminkou „porušení zjištěných robotem".

„Založil jsem si nový účet na Facebooku (…), novou skupinu, měl jsem půldruhého tisíce sledujících a znovu následovaly zákazy. Nakonec mi vstup na účet úplně zablokovali," rozhořčeně vysvětlil.

Následně se tedy rozhodl, že založí skupinu na VK. Tuto platformu totiž považuje za „svobodný prostor".

Co se týče obvinění ruských médií, zejména Sputniku, ze strany francouzské vlády, ohledně zasahování do vnitřních záležitostí Francie, považuje je tento zástupce žlutých vest za neodůvodněná.

„Vláda je tak zoufalá, že je ochotna obvinit z pomoci žlutým vestám i mého psa. O tom, že za vším stojí Rusko, by mohli hovořit dlouho, my však samozřejmě víme, že to není pravda," dodal.

Připomněl rovněž, že francouzský prezident Emmanuel Macron měl v květnu schůzku se zakladatelem Facebooku Markem Zuckerbergem. Podle administrátora tak není vyloučeno, že se spolu na něčem dohodli.

Nutno podotknout, že několik měsíců po této schůzce francouzský prezident učinil prohlášení, které se týkalo možného partnerství vlády a Facebooku . Sociální síť souhlasila s návštěvou čtyř či pěti odborníků z francouzské vlády, aby jim ukázala, jak probíhá moderování.

Facebook v rozhovoru pro BFM TV ujišťoval, že neobdržel žádnou žádost od francouzské vlády, která by se týkala odstranění informací o demonstracích žlutých vest.

I přesto však mnozí členové žlutých vest obvinili Facebook z předpojatosti vůči nim. Například po aktualizaci Facebooku, k níž došlo v polovině ledna, přišla hlavní skupina žlutých vest asi o jeden milion členů. Během několika dnů se tak počet sledujících snížil z 2,8 milionů na 1,8 milionu.

Facebook od této chvíle vyřazuje ze skupin každého uživatele, kterého přidal některý ze členů skupiny, ale který se nikdy dění ve skupině neúčastnil. Další změny se týkaly i možnosti přidat členy do skupin na Facebooku. Dříve to bylo možné bez svolení uživatelů. Nyní jsou uživatelé nejprve zařazeni do skupiny pozvaných, přičemž toto pozvání je platné pouze 28 dní.