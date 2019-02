Moskva: USA a ozbrojenci, které podporují, brání uprchlíkům opustit tábor Rukban

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v pondělí obvinil Washington z toho, že ignoruje humanitární situaci v táboře Rukban. Moskva je podle něj znepokojena osudem uprchlíků, kteří se nacházejí na území kontrolovaném Spojenými státy.

„Uprchlíci by již měli dávno opustit (tábor Rukban, pozn. red.)," uvedl Lavrov. „Spolu se syrskou vládou vyzýváme, aby k tomu došlo. Spojené státy a extrémisté pod jejich kontrolou, kteří ovládají tento tábor, však zakazují lidem odejít," dodal.

Šéf ruské diplomacie uvedl, že doufá, že zástupci OSN, kteří nedávno doprovázeli druhý humanitární konvoj do Rukbanu, vidí, že v táboře „něco není v pořádku". Zároveň doufá, že o tomto zjištění budou informovat Radu bezpečnosti OSN.

Sergej Lavrov se dále vyjádřil také k prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa. To pojednávala o tom, že by evropské země měly převzít 800 teroristů Islámského státu* a postavit je před soud. Podle něj je zapotřebí zjistit, o co přesně se jedná.

„Tyto osoby jsou podezřelé z terorismu a jsou to zahraniční terorističtí bojovníci. To je přesný termín, který je zakotven v rezoluci Rady bezpečnosti OSN. Tyto rezoluce obsahují jasný seznam kroků, které je nutné vůči těmto zahraničních teroristickým bojovníkům podniknout, pokud se dostanou do rukou zemím bojujícím proti teroristům," uvedl Lavrov. Prvním zcela nezbytným krokem je transparentnost a sdílení informací o těchto osobách, podotýká Lavrov.

Ruský ministr zahraničí upozornil na to, že v minulosti Spojené státy posílaly osoby podezřelé z terorismu do vězení na základně v Guantánamu na Kubě, „kde je držely celé roky bez soudu nebo je nelegálně dopravovaly do tajných věznic CIA ve východní Evropě, což skončilo velkým skandálem". Tentokrát je nutné se tomu vyvarovat, dodal Lavrov.

„Proto je nutné pochopit, o co přesně se jedná, neboť USA jsou v takových situacích schopny jednat diametrálně odlišným způsobem," upozornil Lavrov.

Uprchlický tábor Rukban se nachází v blízkosti americké vojenské základny At Tanf v Sýrii. Americké síly v okruhu 55 km ustanovily tzv. dekonfliktní zónu. Ozbrojenci podporovaní Washingtonem blokují vstup do oblasti a východ z ní. Podle Světové zdravotnické organizace se v táboře nachází kolem 40 tisíc lidí, přičemž se z větší části jedná o ženy a děti. V táboře údajně panují velmi špatné podmínky, což vedlo k několika úmrtím mezi uprchlíky.

Damašek opakovaně vyzýval americké síly k tomu, aby opustily svou nelegální základnu v zemi. Syrské a ruské ozbrojené síly dále obviňují Washington z toho, že v oblasti At Tanf cvičí džihádisty pro nové operace v Sýrii.

* IS — organizace zakázaná v Rusku