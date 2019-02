Simoňanová o blokování na Facebooku: Je to geopolitická konfrontace

Facebook zablokoval projekt In the Now moderátorky RT Anissy Naouaiové a také související s ním stránky Soapbox, Waste-Ed a Backthen. Projekty uveřejňují videomateriály o historii, událostech, sociálních problémech a životním prostředí. Téměř současně CNN odvysílal pořad „odhalující“ spojení těchto účtů s ruským televizním kanálem.

Společnost, které patří zablokované stránky, přitom nepopírá, že je skutečně spojená s RT, ale zdůraznila, že žádná pravidla neporušila.

„CNN opět vystoupil jako pravá ruka <…> MZV USA, NATO a všeho, co je s tím spojeno. Facebook udělal totéž. CNN se ani netají tím, že provedli své takzvané vyšetřování – přesněji řečeno takový absolutně vyděračský materiál podle přímého návodu fondu, který je financován NATO a MZV USA,” uvedla Simoňanová.

Podle jejích slov CNN fakticky donutila Facebook odstranit účet.

„Facebook je tak vystrašen tím, že ho opět obviňují z pomoci Rusům v jejich zasahování a ničení demokracie v USA, že absolutně bez váhání, během chvilky, odstranil účet, který měl 4 miliony čtenářů. Toto video mělo na Facebooku dvě a půl miliardy zhlédnutí. Žádné námitky vůči videu, k jeho obsahu, který uveřejňoval tento kanál, Facebook nikdy neměl a nemá, ale když CNN zavolala a řekla: ,Jak to, že dovolujete těm Rusům komunikovat s naším obyvatelstvem?’, tak Facebook ten účet prostě odstranil,“ dodala.

Hlavní redaktorka RT zdůraznila, že „dále bude jen hůře“.

„Nikdo se už nepokouší věřit ve svobodu a dokonce ani hovořit o nějaké svobodě, to už je otevřená geopolitická konfrontace, v níž se naše mediální platformy stávají skutečnými absolutními zbraněmi. Nevím, jestli byly vytvořeny kvůli tomu, ale teď k tomu skutečně dochází,“ uzavřela Simoňanová.