Španělská vojenská loď ukázala zbraň Gibraltaru, Madrid to musel vysvětlit

Dříve se uvádělo, že španělská hlídková loď Tornádo požadovala, aby obchodní lodě opustily kotevní místo v teritoriálních vodách britského zámořského území Gibraltar. Na záznamu, který má k dispozici Chronicle, je slyšet, jak tým španělské lodě prohlásil, že obchodní lodě „porušují podmínky mírového proplutí". Přístavní správa Gibraltaru dala pokyn lodím, aby zůstaly ukotvené a neopouštěly území, na místo byla vyslána hlídková loď a nafukovací člun britského vojenského námořnictva. Španělská loď poté vyplula do Gibraltarského průlivu.

