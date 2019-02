Polsko začalo stavět kanál přes Viselskou kosu. Navzdory všem

Polská vláda oficiálně oznámila zahájení stavby kanálu přes Viselskou kosu, uvádí Rádio Polska. Podle informace Ministerstva námořního hospodářství a říční lodní dopravy Polska má být stavba dokončena a kanál uveden do provozu v roce 2022.

„Byla zahájena stavba kanálu, který spojí Baltské moře s Viselským (Kaliningradským) zálivem. V první etapě prací probíhá kácení stromů. Investorem projektu je Námořní správa v Gdyni, která také získala povolení k realizaci projektu od Pomořského vojvodství,“ uvádí se ve zprávě.

© Sputnik / Igor Zarembo V Polsku prohlásili, že „pohřbili“ plány Ruska na zachování mořských tras

Podle plánů polské vlády je kanál přes Viselskou kosu klíčovou investicí, která má oživit hospodářství regionu Varmie a Mazury.

Projekt souvisí i s bezpečností státu. Po jeho vybudování budou moci lodě zaplouvat do polského přístavu Elbląg a vyhnout se tak Rusku.

Bylo uvedeno, že Polsko se chystá postavit přepravní kanál na Viselské kose v obci Nowy Swiat. Stavba má být dlouhá přibližně 1 km, předpokládaná hloubka je 5 metrů. To umožní lodím o délce do 100 metrů, šířce 20 metrů a s ponorem 4 metry zaplouvat do přístavu Elbląg. Cena projektu tvoří asi 880 milionů zlotých (asi 5 miliard korun českých).

V současné době je záliv prakticky otevřen pouze pro lodě pod vlajkou Polska. Proplout do zálivu je možné pouze přes ruský přístav Baltijsk (hlavní vojenská námořní základna Baltské flotily), což je značně problematické kvůli složitým a dlouhým procedurám.

V Evropské unii byly vysloveny obavy, že kanál bude mít negativní vliv na ekologickou situaci v regionu.

Na podzim 2018 Ministerstvo přírodních zdrojů a ekologie RF vyjádřilo vážné znepokojení v souvislosti s plány polské vlády na stavbu kanálu. Avšak k žádné reakci nedošlo.