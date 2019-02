Je to podvádění. Navrátilová naštvala transsexuální sportovkyni, která dříve hrála za muže

„Je mi jasné, že absolutně neví, o co jde, ostatní by ji neměli poslouchat," okomentovala výrok Navrátilové transsexuální házenkářka Hannah Mounceyová.

Hráčka absolvovala změnu pohlaví v roce 2016 a už loni debutovala za ženský národní tým, který reprezentovala na mistrovství Asie v házené.

Ale háček je v tom, že mezi roky 2012-2015 sportovkyně již australský házenkářský tým reprezentovala, ale ten mužský. Zastupovala Austrálii například při kvalifikaci na olympijské hry v roce 2016 nebo na mužském mistrovství světa 2013 či na mistrovství Oceánie 2012.

Podle Mounceyové transsexuální problematiku dokáže pochopit jen ten, kdo proměnu pohlaví zažil.

„Její názor (pozn. Navrátilové) mě prostě nezajímá. Lidé o ní říkají, že je žena-sportovkyně, a ona to ví, ale kdybych já nebyla trans, tak bych absolutně neměla ponětí o tom, co to vůbec být trans znamená," prohlásila transsexuální sportovkyně v rozhovoru pro rádio World Today.

V neděli bývalá světová tenisová jednička v blogovém příspěvku na britském webu Sunday Times zkritizovala účast transsexuálních žen ve sportovních soutěžích a tím se postavila za své dřívější prohlášení na sociálních sítích.

„Muž se rozhodne být ženou, bude užívat hormony, pokud to tedy daná sportovní organizace vyžaduje, potom všechny soutěže vyhraje, třeba si i vydělá spoustu peněz. Jenže potom se rozhodne, že změní své rozhodnutí, protože třeba bude chtít své vlastní děti," napsala.

„Je to šílené, podle mě je to podvádění. Jsem ráda, když mohu podpořit transsexuální ženu v jakékoliv podobě, kterou upřednostňuje, ale nebyla bych ráda, kdybych proti ní měla hrát. Nebylo by to fér," dodala světoznámá tenistka.

Kvůli svému článku se Martina Navrátilová ocitla pod palbou kritiky lidskoprávních organizací. Obviňují ji totiž ze „znepokojujících a hluboce transfobických komentářů" na adresu transgenderových sportovců.