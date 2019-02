Norská armáda zažívá vlnu sexuálních útoků. Počet obětí mezi muži vás překvapí

Průzkum norských ozbrojených sil odhalil alarmující počet případů znásilňování. Jak uvádí portál NRK, za uplynulých dvanáct měsíců bylo v norské armádě znásilněno 44 lidí, z toho 24 žen a 20 mužů. Dalších 123 lidí uvedlo, že se sexuálnímu útoku ubránilo. Celkem v 25 případech byl útočníkem někdo z nadřízených, který po dotyčných vyžadoval sex.

© AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas Skandál v britské armádě. Opilá vojačka sexuálně obtěžovala svého kolegu

Poradce ministra obrany, admirál Haakon Bruun-Hanssen, uvedl, že ho počet útoků překvapil. Podle něj byly policii nahlášeny pouze dva případy znásilnění. Vyzval proto všechny oběti, aby se obrátily na policii.

Ombudsmanka Hanne Bjurstrømová prohlásila, že ji nejvíce překvapil vysoký počet obětí mezi muži. Těch je totiž téměř polovina.

„Znamená to, že se nejedná pouze o kulturu, která míří proti ženám," uvedla Bjurstrømová. „Musíme mít širší přístup. Věděli jsme, že pro ženy není jednoduché nahlásit znásilnění, ale vypadá to, že pro muže je to ještě těžší," upozornila.

Početný stav norských ozbrojených sil přesahuje 16 tisíc mužů a žen. Od roku 2016 se branná povinnost vztahuje i na ženy. Počet vojaček v armádě činí kolem 17 % a jejich počet stále roste.