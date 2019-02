DněproGES na pokraji krachu: Ukrajinská infrastruktura zcela zchátrala

Mez pevnosti

Něco podobného se v současné době na Ukrajině stalo již několikrát. Koncem února roku 2017 se zřítila část Šuljavského mostu v Kyjevě. Když starosta města Kličko dorazil na místo havárie, prohlásil, že byl „most trochu unaven". V následujících měsících „se unavily" také další dva mosty, a to ve Lvovské a Charkovské oblasti. O rok později je následoval i přejezd přes třídu Kosmonauta Komarova a nadjezd u stanice metra Vydubyči v Kyjevě. Před týdnem se zase zřítil most přes řeku Seret v Ternopilské oblasti.

Úřady doufají , že když zakáží průjezd přes přehradu DněproGESu vozům těžším 25 tun, podaří se katastrofě zabránit. Mnozí odborníci však nejsou tak optimističtí. Za prvé uvádí, že se omezení nedotkne městské, příměstské a speciální dopravy, stejně jako popelářských vozů a vozů havarijních služeb.

Za druhé je jen stěží pravděpodobné, že bude toto omezení dodržováno. „V podobných případech mají přepravci zvláštní položku — ‚nepředvídané náklady'," vysvětlil agentuře UNIAN řidič kamionu. „Zaplatíte policistovi 200 hřiven a jedete dál."

Problém s vlaky

V žalostném stavu dnes však nejsou jen ukrajinské mosty a přehrady. Ještě hůř jsou na tom železnice, na něž připadá 70 % přeprav nákladů a polovina přeprav cestujících.

Nedávno bývalý náměstek ministra infrastruktury Ukrajiny Volodymyr Šulmejster prohlásil, že se státní železniční monopol Ukrzaliznycja potýká skoro se stoprocentním opotřebením vozového parku.

„Zkoumali jsme, co bude s Ukrzaliznycjou, pokud bude i nadále dělat to, co dělá nyní. V takovém případě přestane do roku 2025 existovat," řekl.

Opotřebením se však nemají na mysli jen zastaralé interiéry. V posledních letech se staly ukrajinské vlaky synonymem extrémní turistiky, která často končí těžkými zraněními cestujících.

Obyvatelka Poltavské oblasti Naděžda Poljakovová se na konci prosince vydala do Zakarpatské oblasti, aby si tam zalyžovala. Nakonec se ale ocitla na operačním sále.

Ve vlaku Kyjev-Rachov se na osmapadesátiletou Naděždu zřítilo sklápěcí lůžko i s další cestující. Zraněná žena byla převezena do Ternopilské oblastní nemocnice s rozdrcenou pánví. Mluvčí přepravce prohlásil, že incident zavinilo „nesprávné použití lůžek", která normálně vydrží hmotnost až tisíc kilogramů.

O měsíc později vyšlo najevo, že „správně používat" sklápěcí lůžka ve vozech neumí ani Viktor Harvona, poslanec z města Fastiv v Kyjevské oblasti. V osobním vlaku Cherson-Lvov totiž také dostal sklápěcí lůžko. Když se na něj pokusil vylézt, lůžko se zřítilo a jen náhodou nezasáhlo ženu, která seděla pod ním.

„Ukrzaliznycja oznámila, že v minulém roce bylo obnoveno nebo nakoupeno 20 vozů. Na pozadí tisíců vozů, jejichž životnost už měla dávno skončit, je to směšné. A to se týká také lokomotiv," řekl Šulmejster.

Získat peníze na obnovení vozového parku nedovoluje společnosti politická angažovanost jejího vedení. Na začátku února přepravce snížil dvojnásobně počet spojů druhého nejvýnosnějšího mezinárodního vlaku Oděsa-Moskva. Stalo se tak i přesto, že poměr koupených jízdenek k celkovému počtu míst dosahoval 85 % a zisk převyšoval 55 milionů hřiven (asi 46 milionů Kč). Informovaly o tom Ukrajinské noviny.

Napříč zdravému rozumu

V hodnocení silnic, které vypracovalo Světové ekonomické fórum (WEF) v roce 2018, se Ukrajina ocitla na 130. místě spolu s Mosambikem, Paraguayem, Jemenem a Madagaskarem. Skutečnost, že až 97 % silnic v zemi je v neuspokojivém stavu, přiznává i ukrajinský premiér Volodymyr Hrojsman a náměstek ministra dopravy a infrastruktury Oleksandr Kava.

Trpělivost došla také mistrovi světa v boxu Oleksandru Usykovi. Ten na svém Instagramu zveřejnil videozáznam z cesty po trase M-14 Melitopol — Oděsa. Sportovec video zveřejnil bez zvuku, protože se tam podle jeho slov „nedá cestovat bez použití sprostých nadávek".

V záchranu ukrajinských silnic, mostů a vlaků nevěří už ani ministr infrastruktury Volodymyr Omeljan. Ten proto občanům doporučuje, aby vydrželi ještě pět až deset let, dokud nebude v zemi realizována technologie rychlostního spojení Hyperloop.

Podle Omeljana se bude zkušební úsek pro Hyperloop stavět v Dnipru (bývalém Dněpropetrovsku). A zdá se, že bude postaven přímo na místě zřícené přehrady DněproGES.

