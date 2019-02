8 mužských vlastností, z nichž se ženám podlamují kolena

1. Máte psa

Pes je nejlepší přítel osamělého muže, který se rozhodl najít životní partnerku. Abyste se zalíbil většině dívek, není nutné vlastnit jachtu nebo být krasavec jako Tom Cruise. Stačí prostě častěji se procházet se psem po parku.

Magické působení domácích mazlíčků na ženy není tak těžké vysvětlit. Dobře upravený a zdravý pes může vypovídat o tom, že jeho majitel je zodpovědný člověk schopný vážného vztahu.

2. Černé brýle

Sluneční brýle dělají muže zajímavějším a přitažlivějším. Dříve tohoto tajemství využíval James Bond a nyní to můžete vyzkoušet i vy. Ale proč muži v tmavých brýlích vypadají tak dobře?

Brýle jsou symetrické. Náš obličej je od přírody nesymetrický a brýle skrývají drobné nedostatky a vytvářejí dojem proporcionálního vzhledu. Symetrický obličej je považován za přitažlivější. Černé brýle vytvářejí jakousi tajemnou auru kolem jejich majitele. A žena touží toto tajemství odhalit.

3. „Nemužské“ zájmy

Vědci vyvrátili stereotyp o tom, že opravdoví muži nikdy nepláčou nebo jdou k lékaři pouze když jim ze zad trčí úlomek kopí. Androgynní povahové nebo fyzické vlastnosti dělají člověka přitažlivějším pro opačné pohlaví.

Nebojte se projevovat skutečné city nebo nosit oděv „nemužských“ barev. Muži s neobvyklým koníčkem, ať už je to pěstování květin nebo háčkování, upoutávají pozornost opačného pohlaví a podvědomě vzbuzují důvěru.

4. Oblíbený kvalitní parfém

Vaše oblíbená toaletní voda vám přidává 100 bodů přitažlivosti. A vůbec tady nejde o vůni. Psychologové provedli celý výzkum věnovaný tématu pánských deodorantů a kolínských vod.

Rozdělili účastníky experimentu na 2 skupiny. První skupině dali antibakteriální deodorant a druhé dali stejný sprej, ale s parfémem. Za dva dny muži z druhé skupiny prohlásili, že se cítí sebejistěji. A čím déle, tím více.

Účastníci obou skupin byli vyfotografováni a jejich fotografie byly ukázány ženám. Dívky prohlásily, že muži ze skupiny s parfémem jsou mnohem sympatičtější než ti ze skupiny „bez vůně“. Ale vždyť ony si k nim nepřivoněly!

Závěr: muži, kteří používají dobrý parfém, se chovají sebejistě a líbí se ženám více než ti, kteří se navonět odmítají.

5. Kytara

Francouzští vědci provedli zajímavý experiment. Skupinu mladých mužů rozdělili do dvou stejných skupin – první polovině dali do rukou tašku a druhé kytaru a poslali je ven seznamovat se s dívkami. Ukázalo se, že ženy třikrát častěji daly své telefonní číslo těm mladíkům, kteří drželi v ruce kytaru.

Proč se muzikanti tak snadno seznamují? Za prvé jsou považováni za přitažlivé, sebejisté a zábavné. Za druhé hudební schopnosti svědčí o vysoké inteligenci a dobré dědičnosti. Ženy si podvědomě vybírají muže s těmito vlastnostmi.

6. Obyčejný zevnějšek

Psychologové, sociologové a biologové se mnoho let dohadují, jaký typ mužů se líbí ženám. Ukazuje se, že je to jednoduché. Muž nesmí být příliš vysoký ani příliš malý, nemá to být sladký hezoun, ale Quasimoda také nechtějí. Ženy nejvíce přitahuje průměrný zevnějšek.

Obyčejný kluk má mnohem více šancí vytvořit šťastný vztah. Příliš výrazný zevnějšek nebo neformální oděv odrazují potenciální partnerky. Člověk se standardním obličejem a obyčejnými zvyky je pro ženu pochopitelný a srozumitelný. Dále je důležité, aby měl dobré geny a stabilní psychiku, neboť to znamená, že bude ideálním mužem a dobrým otcem.

7. Мůže nakrmit svou ženu

Vždy platilo pořekadlo, že cesta k srdci muže vede přes žaludek. Ale nedávno vědci zjistili , že ženu je také možné získat pomocí jídla. Není však nutné být šéfkuchařem. Je prostě třeba podělit se o to jídlo , které máme.

Podvědomě důvěřujeme člověku, který se rozhodl podělit se s námi o své jídlo. Tento instinkt jsme zdědili po dávných předcích, kteří žili v době, kdy bylo těžké dobývat potravu. Pokud se s vámi člověk podělí o to nejdražší (například kousek vynikající pizzy), téměř se do něj zamilujeme.

8. Někdy to na mužích vůbec nezáleží

Vkus ženy se může měnit podle fáze menstruačního cyklu. V období ovulace dívku přitahují brutální a drsní muži. V takových dnech hodní kluci prostě nemají šanci. Když hormonální bouře utichá, dívky dávají přednost někomu jinému. Během obyčejných dnů to ženu táhne ke starostlivým mužům, kteří budou věrnými manželi a dobrými přáteli.