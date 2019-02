Pákistán objevil slabé stránky Íránu. Jak je to možné?

V úterý Velení IRG prohlásilo, že sebevražedný útočník, který napadl jeho vojáky na jihovýchodě země, je občanem Pákistánu. „Sebevražedný teroristický útočník a další dva lidé z bandy, která zaútočila na síly Íránských revolučních gard, byli Pákistánci,“ řekl velitel pozemních sil IRG, brigádní generál Mohammad Pakpour.

© Sputnik / Iliya Pitalev „Pomstíme každou naši slzu.“ Indie hrozí vojenským úderem proti Pákistánu

V interview pro Sputnik íránský politolog Pir-Mohammad Mollazehi z Teheránské univerzity, odborník na problémy zemí Afghánistánu, Pákistánu a Indie, uvažuje o tom, jak partnerství se Saúdskoarabským královstvím a jeho finanční podpora Islámábádu souvisí s nedávným teroristickým útokem, jaká je pravděpodobnost raketových útoků ze strany Íránu na území sousední země, proč dosud existuje Zlatý trojúhelník, který upevňuje pozice teroristů na hranici a svazuje ruce íránským bezpečnostním silám.

Mollazehi: Reakce Íránu závisí na konečných závěrech Íránců ohledně tohoto teroristického útoku. Pákistánci nesouhlasí s tím, že podporují radikální skupiny, které působí v tomto regionu proti Íránu. Jde o to, že Islámábád má své problémy. Například s Indií v oblasti Kašmíru: existují takové skupiny jako Lashkar-i-Tayyaba, kterou údajně podporuje pákistánská tajná služba (ISI). Podívejme se i na hranici s Afghánistánem, kde je Pákistán také obviňován, že fakticky podporuje táliby a síť Haqqani network, kteří bojují proti ústřední vládě Islámské republiky Afghánistán. Je těžké si představit, že na hranici s třetí zemí (Islámskou republikou Írán) bude klid. Jsou tady vážné problémy. Nejspíše Pákistán také nezvládá situaci (na hranici s Íránem), existují úseky, kde jsou nečinné ústřední orgány, například v Balúčistánu.

Tam se nachází místo nazvané Zlatý trojúhelník, kde nejsou ani pákistánské, ani íránské či afghánské úřady. Vládnou tam radikální skupiny a vzkvétá pašování drog. Proto si myslím, že Írán by neměl přijímat tvrdá opatření, ale jít cestou zkoumání situace a spolupráce s pákistánskými úřady, pohraničníky a tajnými službami.

Sputnik: Může Írán působit na území cizího státu (Pákistánu) s cílem likvidace teroristů? Zvláště pokud bereme v úvahu, že vztahy mezi Teheránem a Islámábádem se nepodobají vztahům mezi Teheránem a Damaškem, kde Írán může ze své základny v Sýrii ostřelovat bojová stanoviště povstalců.

Ne, nemyslím si, že to Íránci udělají, protože to může být na ně past. Ve skutečnosti se USA, Saúdská Arábie a Izrael snaží vytvořit problém pro Pákistán a Írán. Snaží se zatáhnout Islámábád do takzvaného „arabského NATO“. Každý konflikt Íránu s Pákistánem může vést k ničivé válce, z níž IRI (Islámská republika Írán) nebude mít žádný užitek. Válka se může vymknut kontrole a to povede k zásahu Izraele a USA do regionu.

A co pozemní operace?

© AFP 2018 / Tauseef Mustafa Vztahy mezi Indií a Pákistánem se vyhrocují. Islámábád odvolal velvyslance

To je pravda, že teoreticky může Írán vstoupit (na území Pákistánu). Ale v každém případě pákistánská armáda odpoví. Je možné uzavřít s Pákistánem dohodu: stejnou jako podepsalo Turecko s Irákem. Podle tohoto dokumentu mohou se turecká vojska dostat 20 km do Iráku. Pokud bude taková dohoda podepsána mezi Íránem a Pákistánem, Íránci mohou vstupovat na pákistánské území.

Do jaké míry je skupina Džaiš al-Adl spojena se Saúdskou Arábií?

Jde o to, že žádné partyzánské ani džihádistické teroristické skupiny, ať se nazývají jakkoliv, nemohou existovat bez vnější podpory, protože potřebují peníze a zbraně. Ideologicky je Džaiš al-Adl spojena s IS (teroristická skupina v Rusku zakázaná) a podporuje ho v Sýrii. Nemáme důvěryhodné informace o spojení Džaiš al-Adl se Saúdskou Arábií, existují pouze předpoklady.

Mohou se podobné teroristické útoky zopakovat v Íránu?

Mohou, protože předpoklady pro ně dosud existují jak v regionu, tak v Íránu.

Jaká bude podle vašeho názoru reakce Íránců na teroristické útoky v zemi a jak mohou lidé zabránit teroristickému útoku? Může sebeuvědomění obyvatel pomoci zabránit podobným případům?

Bohužel ne. Obyvatelé Sístánu a Belúdžistánu nemají tak vysoké sebeuvědomění, protože existuje mnoho problémů – chudoba, nezaměstnanost a pocit náboženské diskriminace. Dokud nebudou tyto problémy vyřešeny, nelze doufat, že lidé sami přijdou, obětují peníze nebo se zúčastní řešení těchto problémů.