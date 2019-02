Lavrov: Kyjev připravuje další provokaci v okolí Kerčského průlivu

„Teď připravují další prolomení, také s narušením pravidel proplutí této složité oblasti. Nyní připravují další nezákonný pokus prolomení bez nějakých žádostí, bez dodržení bezpečnostních opatření, bez lodivoda. Jak mi oznámili, kontaktují přitom státy NATO s pozváním, aby země vyslaly své zástupce na tyto lodě, aby se Ukrajinci společně s NATO probíjeli přes Kerčský průliv,“ oznámil Lavrov na brífinku pro zástupce Asociace evropského byznysu.

„Víte, když takový provokatér nedostane přes ruce, tak… já vůbec nechápu, jak může využívat nějaké přátelské vztahy v západním světě,“ dodal Lavrov.

Provokace v Kerčském průlivu

Dne 25. listopadu porušily ukrajinské vojenské lodě Berďansk, Nikopol a Jany Kapu státní hranici Ruska. Několik hodin prováděly na místě nebezpečné manévry a ignorovaly požadavky ruských úřadů.