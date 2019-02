Žaloudek nepochopil, proč Británie odmítá vrátit manželku bojovníka IS

Velkou Británií už dlouhou dobu burácí skandál kolem džihádistické nevěstky bojovníka islámské teroristické organizace IS*. Podle úřední zprávy by žena měla přijít anglické občanství, český politik k tomu však má několik připomínek.

Londýňanka Šamima Begumová, která v 15 letech utekla z domova, aby se stala džihádistickou nevěstou IS, přijde o britské občanství. Podle ITV o něj už dokonce přišla. Ministr vnitra Sádžid Džavíd prohlásil, že udělá maximum pro to, aby se Begumová už nemohla do Británie vrátit.

V rozhovoru s BBC slečna Begumová, která nedávno v táboře porodila syna, vyjádřila naději, že jí britské úřady umožní návrat domů.

Televizní kanál ITV News však zveřejnil oficiální dopis domácí kanceláře britského ministerstva vnitra, který 19. února poslal matce Begumové. Uvádí, že ministr vnitra Sádžid Džavíd podepsal rozhodnutí o odnětí jejího britského občanství. Šamima Begumová však má právo na odvolání.

Tento případ okomentoval politik Matěj M. Žaloudek na Twitteru, ptá se, jak vyhoštění řeší to, že je někdo nebezpečná džihádistka?

Přiznám se, že tenhle koncept nechápu.

Jak vyhoštění řeší to, že je někdo nebezpečná džihádistka?

Copak se mimo GB lépe deradikalizuje?

Pravděpodobně bude jen nebezpečná jinde a pro jiné lidi, ne? https://t.co/SuAitXPoXb — Matěj M. Žaloudek (@ZaloudekMatej) 20 февраля 2019 г.

Begumové bylo 15 let, když před čtyřmi lety odešla z Londýna s kamarádkami Amirou Abasovou a Kadizou Sultananovou, aby si vzala bojovníka z organizace Islámský stát* v Sýrii. Nedávno vyjádřila své přání vrátit se do Velké Británie se svým synem, tvrdí v rozhovoru pro Sky News, že je „jen žena v domácnosti“ a že se nezúčastnila žádné teroristické činnosti.

* IS — teroristická organizace zakázaná v Rusku