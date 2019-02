Němci kvůli Severnímu proudu 2 připomněli studenou válku

Organizace, která spojuje přes 850 německých společností v Rusku a ruských v Německu, je přesvědčena, že realizace projektu stavby Severního proudu 2 zajistí německým průmyslovým podnikům potřebné objemy plynu. Moskva zcela plnila své závazky i v době studené války se Západem, uvádí se v prohlášení.

V dopisu jsou uvedena konkrétní čísla. Německý hutnický průmysl může ušetřit asi miliardu eur ročně, chemický asi tři miliardy a celkový prospěch pro státy Evropské unie bude činit až 24 miliard eur.

© AP Photo / Ronald Zak Kancléř Kurz: Rakousko podporuje Severní proud 2 nehledě na americkou opozici

Energetickou závislost Evropy na Rusku komora považuje za mýtus, protože Moskva je také závislá na svých zákaznících a přílivu měny, který právě klienti zajišťují.

Navíc stavba plynovodu Severní proud 2 vytvoří další pracovní místa, domnívají se autoři, protože se projektu účastní asi 670 evropských společností.

A nakonec přechod na ruský přírodní plyn pomůže snížit počet škodlivých látek vypouštěných do atmosféry, to znamená, že se to kladně odrazí i na životním prostředí.

Rakouský kancléř Sebastian Kurz 21. února informoval o své podpoře Severního proudu 2. Ze slov, která pronesl po schůzce s americkým prezidentem Donaldem Trumpem ve Washingtonu, vyplývá, že ruský plynovod pomůže zajistit spolehlivost energetického zásobování Rakouska.

Severní proud 2

Projekt výstavby plynovodu Severní proud 2 zahrnuje stavbu dvou linií plynovodu o celkové kapacitě 55 miliard kubických metrů plynu ročně na dně Baltského moře z Ruska do Německa.

Plynovod Severní proud 2 bude postaven vedle stávajícího plynovodu Severní proud. Měl by procházet územními nebo výhradními hospodářskými zónami Ruska, Finska, Švédska, Dánska a Německa.

Cena projektu se odhaduje na 9,5 miliard eur. Jediným akcionářem společnosti Nord Stream 2 AG je společnost Gazprom. Projekt je realizován společně s evropskými partnery Shell, OMV, Engie, Uniper a Wintershall.

Výkonný ředitel Gazpromu Aleksej Miller v lednu oznámil novinářům, že již bylo postaveno více než 20 % plynovodu.