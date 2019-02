Kde jsou prázdné police? Novinář prohlíží supermarket v Caracasu

„Police s potravinami jsou prázdné, jelikož jídlo je ve Venezuele čím dál víc nedostatkovější," uvádí britský Independent. Státní obchody zůstávají otevřené, ale málo zásobované, tvrdí The Guardian. Dokonce ani základní zboží, jako jsou zubní kartáčky, nejsou k dispozici, informuje CNN. Hladoví občané Venezuely si musí vybírat mezi mučením nebo hladem, píše Bloomberg. Mainstreamová média vyvolávají dojem, že prezident Nicolás Maduro mučí své vlastní lidi. Podle novináře Maxe Blumenthala, který prozkoumal velký supermarket v Caracasu, je tento dojem docela klamný.

Obchod nabízel široký výběr masa, mléka a mléčných výrobků, dokonce i kraftové pivo (ačkoli žádný nízkotučný řecký jogurt — potupa, která je pravděpodobně důsledkem Madurovy tyranie, legračně předpokládá Blumenthal).

Blumenthal byl také překvapen velkou nabídkou vonných toaletních papírů, šamponů a toaletních potřeb — základní zboží, které podle CNN není nikde ve Venezuele.

„Není zde problém s distribucí potravin nebo nedostatkem potravin," uzavírá Blumenthal. „Problém je, že kupní síla Venezuelanů byla zničena, protože jejich měna byla tak silně oslabena hyperinflací, spekulací a záplavou dolarů, které zde vláda nemůže ovládat, a hromaděním soukromých kapitalistických elementů, které podporuje opozice.

Reportáž novináře se objevuje uprostřed napjaté situace, v rámci které Spojené státy pokoušejí splnit to, co Washington označuje za humanitární pomoc Venezuele, a to v rozporu s přáním oficiální vlády země.

23. ledna se na pozadí protestních akcí opozice ve Venezuele předseda parlamentu Juan Guaidó prohlásil za dočasného prezidenta. Spojené státy a řada dalších zemí krok Guaidóa uznaly a požadovaly, aby venezuelský prezident Nicolás Maduro, jehož zvolení tyto země nepovažují za zákonné, nepovolil násilné akce proti opozici. Maduro uvedl, že to on je ústavním prezidentem a šéfa opozičního parlamentu označil za „loutku Spojených států".

Rusko, Čína a několik dalších zemí podpořily Nicoláse Madura jako legitimního prezidenta Venezuely.

Humanitární organizace se distancovaly od údajného balíčku podpor kvůli obviněním, že „humanitární pomoc" by mohla obsahovat vojenské vybavení, nebo být použita pro politické účely.