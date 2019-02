Írán se údajně naboural do dronu USA v Iráku i Sýrii a získal informace rozvědky (VIDEO)

Brigádní generál Íránské revoluční gardy Amir Ali Hajizadeh prozradil, že se Íránu podařilo získat kontrolu nad sedmi z osmi dronů, které létaly nad Sýrií a Irákem, a také získat přístup k informacím rozvědky, informuje Fars News Agency. Agentura zveřejnila video, které bylo údajně natočeno americkým bezpilotním letounem, do kterého se nabourali íránští vojáci. Ti však nepotvrdili pravost videa.

Kromě toho natočené záběry ukazují nouzové přistání a následující zničení dronu leteckým útokem. Video bylo pravděpodobně natočeno v 2016 v Sýrii. Následně americké letectvo informovalo, že letoun havaroval kvůli ztrátě kontroly nad bezpilotním strojem, nikoliv kvůli nepřátelskému útoku. Dron byl potom zničen útokem koaličního letadla.

Jedním ze známých případů, kdy se Íránu podařilo nabourat do amerického dronu, je získání kontroly nad RQ-170 Sentinel, který létal nad íránským územím. Uvádí se, že tehdy se také povedlo s dronem bezpečně přistát. Tehdejší americký prezident Barack Obama požádal Teherán, aby dron vrátili, ale Írán to odmítl. Místo toho Íránci provedli přepracování letouna a vytvořili vlastní dron Sa'egheh. Tento stroj zdědil stealth design RQ-170, ale byl modifikován z obyčejného výzkumného letadla do dronu schopného leteckých útoků.