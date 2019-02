Guaidó prozradil, kdo mu pomohl dostat se do Kolumbie

Dříve bylo oznámeno, že Guaidó přiletěl nečekaně vrtulníkem do kolumbijské Cúcuty, kde probíhal koncert na podporu humanitární pomoci pro Venezuelu. Setkal se tam s prezidenty několika latinskoamerických zemí. Přitom mu byl odjezd z Venezuely zakázán od ledna.

„Všichni se ptají, jak jsme se sem dostali… Jsme tu, protože ozbrojené síly se toho také zúčastnily. Přijeli jsme do Kolumbie, abychom hledali pomoc. Neznamená to dát almužnu, ale pochopit, co je to krize," uvádí portál 800 Noticias prohlášení Guaida novinářům v Cúcutě.

Jak prohlásil na této tiskové konferenci generální tajemník OAS Luis Almagro, v sobotu má humanitární pomoc shromážděná v Kolumbii přejet hranici Venezuely. „Říkám uzurpátorovi (Nicolási Madurovi — red.), aby nebyl zbabělcem a neútočil na bezbranné lidi a dobrovolníky," řekl Almagro.

Podle jeho slov bude OAS a celý region podporovat opatření, které podnikne Guaidó. „Prezident Guaidó má podporu lidu, zemí našeho kontinentu a všech, kdo věří v demokracii," řekl Almagro.

Prezident Chile Sebastián Piñera vyjádřil naději na to, že v sobotu nebudou venezuelští vojáci bránit přepravě humanitární pomoci. „Doufám, že zítra Hospodin poučí venezuelské ozbrojené síly a ukáže cestu prezidentu Guaidovi. Měníte venezuelské dějiny v těchto 30 dnech," řekl Piñera.

Prezident Kolumbie Iván Duque poznamenal, že Guaidó přicestoval do jeho země jako legitimní prezident Venezuely. „Ukazujeme, že jsme na správné straně dějin, celý region je na straně Venezuely," řekl Duque.

Na 23. února se plánuje zahájení dodávek humanitární pomoci do Venezuely. Vláda prezidenta Madura přitom kategoricky odmítá pustit ji do země.

23. ledna se na pozadí protestních akcí opozice ve Venezuele předseda parlamentu Juan Guaidó prohlásil za dočasného prezidenta. Spojené státy a řada dalších zemí krok Guaidóa uznaly a požadovaly, aby venezuelský prezident Nicolás Maduro, jehož zvolení tyto země nepovažují za zákonné, nepovolil násilné akce proti opozici. Maduro uvedl, že to on je ústavním prezidentem a šéfa opozičního parlamentu označil za „loutku Spojených států".