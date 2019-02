EU má „plnou podporu“ svých členských států při čelení možným clům USA

Během těchto rozhovorů komisařka EU pro obchod Cecilia Malmströmová vyjádřila znepokojení nad „určitými aspekty obchodní politiky USA" a vyzvala k okamžitému zahájení jednání s Washingtonem.

Předtím Bloomberg oznámil, že anonymní úředník EU uvedl, že blok přemýšlí nad zavedením cel, které by se měly týkat společnosti Caterpillar, Xerox a Samsonite, zatímco druhý anonymní zdroj řekl AFP, že mimo to by se cílem mohl stát americký uhelný, automobilový a chemický průmysl. Asi 20 miliard eur (22,7 miliardy dolarů) zboží vyrobeného v USA by bylo ovlivněny těmito cly, odhaduje zdroj agentury.

Zatímco osud cel závisí na výsledku obchodních jednání mezi Bruselem a Washingtonem, ne všechny státy EU mají zájem o jejich schválení. Francie dosud nepodpořila zahájení jednání s USA, zatímco Německo je aktivně podporuje, jelikož je v sázce jeho automobilový průmysl.

Americký prezident Donald Trump dříve zvažoval schválení (20. Února 2019) celních tarifů pro evropský automobilový průmysl v případě, že obchodní jednání mezi Washingtonem a Bruselem selžou. EU chce zrušit obchodní cla se svým transatlantickým partnerem, zatímco USA chtějí získat přístup na evropský zemědělský trh, což by mohlo potenciálně ohrozit zemědělský průmysl ve Francii a několika dalších státech.