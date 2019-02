Campbell: Střípky paradoxů (druhý díl)

Dnes (23. února) se slaví v Ruské federaci Den obránce vlasti. Historie svátku, který se slaví od začátku minulého století, je plná paradoxů a nejasností, které ani čas nevyřešil. Stačí se pokusit najít odpověď, proč se slaví právě v únoru, prakticky v den Rudé armády a námořní flotily. Zjistíme, že určitou a konkrétní roli hraje v definici svátku i nesprávné hodnocení historie státní byrokracií. Zjistíme, že oficiálně se slaví od roku 1922. Různá vysvětlení, poslední se datují na rok 1995 a 2002, skončily výsledkem: 23. únor se stal státním svátkem obránců, včetně žen. Připomínám paradox a svátek z nutnosti nezapomínat na tradice, oběti válek a historii v době, kdy se jenom málo západních států věnuje patriotické výchově mládeže a nikdo neví, zda ten, kdo přežije, nebude závidět těm, kteří umřou.

Zcela určitě ale nebudou závidět zdravým ti, kteří přežijí rakovinu plic s pomocí nové diagnostické metody. Jednu takovou vyvinuli, vyzkoušeli a nabízí vědci z univerzity s St. Petersburgu od konce roku 2018. Diagnostický systém Doctor AIzimov (AI, tj. umělá inteligence) je výsledkem spolupráce univerzity a onkologického centra v Pesočném (nponkcentr@zdrav.spb.ru). Systém s pomocí rychlé analýzy komputerové tomografie plic umožní dnes diagnostikovat prakticky během několika vteřin. Kdo nevěří, během několika minut. Diagnostikují se malá ohniska, to jest menší než dva milimetry. Samoučící systém dovoluje očekávat diagnostikování ještě menších ohnisek nejenom v plicích.

Co se týče včasné diagnostiky ohnisek včetně nádorů, připomínám, že česká onkologie propásla možnost spolupráce s ruskými vědci v oblasti vývoje metodologie a diagnostikování rakoviny prsu a prostaty s pomocí elektrické impedanční tomografie (EIT). V současné době existuje EU certifikovaný přístroj na bázi EIT dovolující aplikaci formou doplňkové diagnostiky. Bohužel podmínky v ČR, jejichž historii znám osobně, nedovolují rozšíření a vývoj této metody ani v oblasti rakoviny prostaty nebo plicních onemocnění. Tomuto tématu se možná i dnes ještě věnuje katedra bioinženýrství ČVUT.

© AP Photo / Ng Han Guan Média: ČVUT přerušilo mnohaletou spolupráci s Huawei. Může za to NÚKIB

Včera jsem se zúčastnil setkání s čínskými představiteli. Během něho jeden z českých řečníků propagoval spolupráci v oblasti vysokých technologií, včetně ČVUT. Z důvodu objektivity a následků reklamních řečí v době sinofobie si dovoluji poukázat na laboratoř Safe City Lab. Huawei předala Fakultě elektrotechnické ČVUT laboratoř (svět aplikací, 14.10.2018), ve které si studenti mohou vyzkoušet práci s moderními komunikačními technologiemi pro zajišťování bezpečnosti ve městech. Osud laboratoře je, podle mých informací, zpečetěn a je příkladem paradoxu, který tvoří sinofobie a nesprávně hodnocené riziko (byrokracií).

Paradox představuje i nesprávné hodnocení části poslání prezidenta Putina ze strany NATO a EU. Nemám na mysli skutečnost, že Rusko musí být suverénní, jinak přestane existovat. Proto nemá jinou volbu, než vsadit na chytré lidi, chytré zbraně a chytrou Eurasii. Nemám na mysli ani skutečnosti vztahující se na to, o čem v poslání nebylo řeči. Na příklad o jasné a dávno potřebné formulaci ideologie Ruska. O Ukrajině. Nedává smysl mluvit s někým, kdo není suverénní a není odpovědný za svá slova a rozhodnutí. Nebo jak ČLR vyhrává nad USA v různých, ne však širší veřejnosti známých bojích. Nebo že není v ruském zájmu přímý boj mezi USA a ČLR. Nebo o očekáváních z případného dialogu s USA a výsledcích současného dialogu vojenských velitelství Ruska a USA v Sýrii. Ty nám mimo jiné umožňují se hádat o tzv. sirotcích a současně si užívat slunečného počasí.

Mám na mysli reakce NATO a EU týkající se staronového vzkazu prezidenta Putina: Jestliže vaše rakety nejsou namířeny proti nám, to naše nejsou namířeny proti vám. Na všechny případy nechal ale svět vědět, že (ruské) rakety poletí nejenom tam, odkud vyletěly rakety vaše, ale i tam, kde se rozhodlo o jejich vypuštění. Nikdo ve Washingtonu, Londýně nebo Bruselu by proto neměl opakovat chybu v hodnocení představených ruských vojenských novinek z minulého roku: Označili je tenkrát jako filmy. Dnes doporučuji všem počítat s tím, že ve vojenském vedení Ruska nikdo nevěří na obranné vyzbrojování NATO a USA.

Mám na mysli i sdělení prezidenta o státních rezervách. Ty kryjí více než je celkový státní dluh Ruska. To není maličkost, ale potvrzení, že z vojensko strategického hlediska se RF cítí zabezpečena a může se proto věnovat sociálním a hospodářským problémům. Jejich řešení vyžaduje mír. To je špatná zpráva pro vládu premiéra Medveděva, jeho liberální podporovatele a v ne poslední řadě i pro plánovače strategie USA, založené na principu trojského koně. Trojští koně rostou v Rusku již od dob Gorbačova a Jelcina, jsou známí a mnozí z nich již nejsou schopní soutěžit. Na miléniály — koně, závislé na internetových aplikacích, bych osobně nesázel. Vsadil bych ale rád na následky jejich chování, kdyby test plánovaného odpojení veřejného internetu v Rusku trval alespoň tři až sedm dní.

© Sputnik / Aleksey Nikolskyi Putin varoval Spojené státy před novou karibskou krizí

V takovém případě by se možná potvrdila zpráva tzv. kompetentních zdrojů o nové taktice ke zvýšení počtu mrtvých, nejenom vojáků. Podstata zprávy spočívá v tom, že se na ulici a na dobře viditelném místě položí krabice s velkým nápisem Pizza. V ní se nachází bomba. Zcela určitě by Západ hodnotil takovou taktiku jako nehumánní, protiprávní, NATO jako zbabělou.

Nehumánní, protiprávní a zbabělá je politika sankcí. Paradox této politiky představuje politické rozpolcení asymetrických spojenců (SRN, Francie, Japonsko, Indie, Turecko) v jejich vztahu k USA. Paradox představuje i ne-řešení sestřelení letu MH17 nad Ukrajinou, nekonečné hledání důkazů viny Ruska v archivech USA a UK. Představení černého divadla Skripal & Co bez konce, a ignorování přání novičokem otrávené a (podle TV záběrů) vyléčené, ale od té doby nikde nezahlédnutelné dcery Julie, patří do této kategorie. Možná, že se Julie z novičoku zbláznila, když se chce vrátit tam, odkud přišla objednávka na smrt. Proč takové působení novičoku po převozu do UK nepatentují, věděl již dávno Sidney Sheldon.

Tento americký spisovatel, dramatik a scenárista, vlastním jménem Sidney Schechtel (1917 — 2007) vytvořil tzv. seznam Sheldrona. V něm se nachází více než britských 20 vědců, kteří zmizeli ze světa beze stopy podle pravidla: Mocní se chovají pořád stejně: Co se jim nehodí, zatají a svědky likvidují. Jeho triller, The Doomsday Conspiracy (1991), v češtině Akce Soudný den, Talpress, 1994, ISBN 80-85-609-58-4 zapadá do kontextu Skripal & Co podobně jako starý vtip spojený se svátkem Den obránce vlasti. Chlapík chytil zlatou rybku. Ta se k němu obrací s prosbou: Pusť mně prosím, splním ti tvé přání. Chlapík jí odpovídá: Chci se stát Hrdinou SSSR… za vteřinu zůstal sám s dvěma granáty před pěticí tanků.

