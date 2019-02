Byl uveden důvod rychlého rozvoje rakoviny u mužů

Po stanovení genu prováděli vědci experiment. Myším byly vypnuty geny NSD2, což vedlo ke snížení šíření nádoru.

Vědec z Rutgers Cancer Institute of New Jersey a odborný asistent Rutgers Biomedical and Health Sciences, Antonina Mitrofanova vysvětlila, že při odhalení rakoviny lékaři nemohou přesně předpovědět dynamiku vývoje nádoru. Manipulace s identifikovaným genem by měla pomoci při řešení tohoto problému.

„Pokud se nám podaří zjistit, v době stanovení diagnózy, zda bude probíhat šíření nákazy, pak můžeme rychle začít se správnou léčbou a snížit pravděpodobnost šíření rakoviny,“ řekla.

Mitrofanova dodala, že v současné době studují vědci potenciální látky, která může blokovat NSD2.