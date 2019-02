FAZ: Německé zbrojní embargo „rozčiluje“ evropské partnery

Berlín blokuje dodávky zbraní do zemí za hranicemi EU, což „štve" celou Evropu, a některé státy jsou prostě „rozčilené," píše Frankfurter Allgemeine Zeitung. Jiné státy pochybují, že se Německo dá považovat za spolehlivého partnera ve věci společných vojensko-průmyslových projektů, píše autor příspěvku Christian Schubert.

© AP Photo / Markus Schreiber Člen německého Bundestagu: Je čas odzbrojit

Experti připomínají, že odmítnutí německé vlády dodávat zbraně Saúdské Arábii přivedlo k tomu, že se evropský výrobce raketových systémů MBDA zamyslel nad vyhledáním analogů německých součástek pro svoji produkci. Byl také ohrožen prodej 48 stíhaček Eurofighter Rijádu. Jde o to, že se tyto bojové letouny skládají ze třetiny ze součástek vyrobených v Německu.

„Existuje reálné riziko, že Saúdská Arábie dá v budoucnu přednost dodávkám z Ruska a Číny, a v důsledku přijdeme o možnost vlivu na situaci s lidskými právy v Saúdské Arábii," podělil se o své obavy britský ministr zahraničí Jeremy Hunt v dopise svému německému protějškovi Heiku Maasovi. Hunt napsal, že německé zbrojní embargo „podkopává důvěru vůči Německu a jeho připravenosti na společné dodávky do zemí za hranicemi EU".

Politika Berlína v oblasti obrany způsobuje ztráty německým podnikům. Bylo spočítáno, že kvůli této situaci přišlo 7 dodavatelů z Německa během sedmi let o 2,3 miliardy eur. Hodlá-li Německo i nadále trvat na svém jednostranném postoji, ohrozí to všechny budoucí velké evropské projekty v zbrojní sféře, zdůraznil Schubert. Týká se to také společného vývoje německo-francouzského tanku v rámci projektu MGCS, a také nové evropské stíhačky FCAS.