Ve Venezuele zranili žurnalistku projektu televize RT Redfish

„Podle jejích slov do ní najel automobil, který řídili opoziční aktivisté. Jen zázrakem přežila," upřesnila televize.

Mediální platforma Redfish patří do struktury RT Ruptly, což je video agentura RT. Tým Redfish provádí vlastní vyšetřování a vytváří krátké dokumentární filmy, jež jsou věnované sociálním a ekonomickým problémům.

Caracas 23. února přerušil diplomatické vztahy s Bogotou. Kolumbijská vláda slíbila co nejrychleji vypovědět diplomaty Venezuely. Situace se vyostřila kvůli dodávkám americké humanitární pomoci do Venezuely. Prezident Venezuely Nicolas Maduro ji odmítá přijmout a rozkázal umístit na hranice vojska, aby humanitární pomoc nemohla projet do země. Během střetů s bezpečnostními složkami byl použit slzný plyn.