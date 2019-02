Lavrov: USA v jednání vše „lámou přes koleno“

„(USA, pozn. red.) zkrátka všechny lámou přes koleno. Budou ale všichni připraveni se s tím vyrovnat? No, samozřejmě, že jsou takové scénáře možné, ale já si nemyslím, že se jim Čínská lidová republika hodlá podřídit, i když má velký zájem najít shodu se Spojenými státy v otázkách obchodu. To je jasné. Já si však nemyslím, že Čína zkrátka řekne: „Dobře, dělejte si v našem regionu a na našich hranicích to, co považujete za vhodné." To si nemyslím. A také si nemyslím, že budeme bezpodmínečně dodržovat požadavky USA," prohlásil Lavrov, který vystupoval na konferenci s názvem Mezinárodní spolupráce v problémovém světě. Ta se konala ve Vietnamu pod záštitou mezinárodního diskuzního klubu Valdaj a diplomatické akademie Vietnamu.

Lavrov dále zdůraznil, že pokud v dnešní době Západ vede jednání, pak vrství dokumenty a jen velmi zřídka se můžeme setkat se s výrazem „podporujeme nadřazenost mezinárodního práva".