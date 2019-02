Americký senátor zveřejnil fotografii zavražděného Kaddáfího v reakci na slova o Madurovi

Krize ve Venezuele se o víkendu vyhrotila poté, co Maduro uvedl, že vláda nemá v úmyslu přijmout humanitární pomoc, nařídil uzavření hranic s Kolumbií a Brazílií a vyslal armádu. Na hranicích se shromáždily tisíce demonstrantů a začaly střety s armádou.

Americký senátor Marco Rubio zveřejnil na Twitteru dvě fotografie, na nichž je libyjský vůdce Muammar Kaddáfí. Na jedné z nich je Kaddáfí zobrazen živý a v pořádku, stále ještě jako vůdce země. Na té druhé je však zachycen s krvavou tváří, protože byl před smrtí brutálně mučen.

​Tento tweet byl do značné míry vnímán jako jednoznačné poselství venezuelskému prezidentovi Nicolasovi Madurovi. Spojené státy totiž stále odmítají vyloučit možnost vojenského zásahu v této latinskoamerické zemi.

Příspěvek Rubia se objevil zároveň s informacemi, že americký viceprezident Mike Pence na pondělním setkání s regionálními vůdci v Bogotě v Kolumbii informuje o „konkrétních krocích" a „jasných akcích" k vyřešení situace ve Venezuele.

Podle informací, s odvoláním na vysoce postaveného amerického úředníka, bude oficiální oznámení učiněno poté, co Pence setká s venezuelským vůdcem opozice Juanem Guaidem. Zdroj však odmítl podrobně vysvětlit, co by nová opatření znamenala.

„To, co se stalo včera, nás neodradí od získání humanitární pomoci pro Venezuelu. Viceprezident oznámí konkrétní kroky. Očekává se, že stanoviska představí zítra, když bude hovořit na skupině Lima."

Zároveň americký ministr zahraničí Mike Pompeo v neděli prohlásil, že Washington bude i nadále vyvíjet tlak na venezuelského prezidenta Nicolase Madura, dokud nepochopí, že jeho dny byly „sečteny". Dodal, že administrativa bude i nadále podporovat Guaida a odmítl vyloučit možnost vojenského zásahu.

Ve Venezuele od 21. ledna probíhají masové protesty proti současnému úřadujícímu prezidentovi Nicolasovi Madurovi. Současně s tím se Juan Guaidó sám prohlásil za prozatímního prezidenta země. Guaida podpořily země jako USA, Brazílie, Kanada, Argentina, Chile, Kolumbie, Kostarika, Guatemala, Honduras, Panama, Paraguay, Peru, Gruzie, Albánie a řada dalších zemí.

Nicolás Maduro označil svého oponenta za „loutku z Washingtonu". Moskva jeho postoj sdílí. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov zdůraznil, že je Rusko připraveno pomoci legitimnímu prezidentovi a opozici s navázáním dialogu. Madura kromě Ruska podpořila také Čína, Turecko a několik dalších zemí.