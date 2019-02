Çavuşoğlu: Turecko koordinuje s partnery podrobnosti budoucí bezpečnostní zóny v Sýrii

„Dosud jsme se nerozhodli o velikosti (pozn. bezpečnostní zóny). Spolupracujeme s Ruskem, se Spojenými státy a s partnery z Astany. Naše technické týmy se setkaly několikrát a oceňujeme, že Rusko jako partner a spojenec chápe bezpečnostní obavy Turecka. Takže na tom pracujeme," řekl ministr.

Podle něj bude Turecko kontrolovat budoucí bezpečnostní zónu, ale Ankara bude nadále spolupracovat s ruskou armádou.

„Je to těsně za našimi hranicemi, proto by to mělo být vedeno Tureckem, ale vždy jsme spolupracovali s Ruskem a budeme pokračovat, včetně ruských bezpečnostních a vojenských zástupců," dodal Çavuşoğlu.

Toto prohlášení přichází poté, co turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan 15. ledna po telefonickém rozhovoru s americkým prezidentem Trumpem oznámil, že americký lídr navrhl vytvoření 30kilometrové nárazníkové zóny v Sýrii.

V prosinci Erdoğan oznámil, že Ankara je připravena zahájit vojenskou operaci proti kurdským bojovníkům na východním břehu řeky Eufrat, stejně jako v syrském Manbidži, pokud Spojené státy neodsunou kurdskou milici. Později uvedl, že se rozhodl odložit zahájení vojenské operace v Sýrii po telefonickém rozhovoru s Donaldem Trumpem dne 14. prosince, během kterého prezident USA také odhalil své plány na stažení vojsk ze Sýrie.