Analytik: Možnost vojenské intervence do Venezuely roste každým dnem

Sputnik: Samozvaný prezident Guaidó řekl, že je čas navrhovat „všechny varianty", aby byla zajištěna svoboda Venezuely. Jaké jsou to možnosti? Jak pravděpodobná je vojenská intervence?

Dimitris Pantoulas: Když Guaidó hovoří o všech možných variantách, které jsou otevřené, tak to připomíná podobné vyjádření prezidenta Trumpa, které učinil v minulosti. Toto je něžná cesta jak říci, že zahraniční intervence není nepravděpodobný scénář.

Možnost vojenské intervence roste každým dnem, zvláště když selhávají všechna ostatní řešení. Nevole venezuelské vlády a také domácích a mezinárodních opozičníků zahájit smysluplné jednání směřující na dosažení dohody vytváří negativní podmínky pro mírové řešení. Méně lidí dnes chce ústavní řešení zahrnující participační mechanismy (například volby či referendum) ve srovnání s předchozími měsíci, což je škoda.

Bolton dal Venezuele ultimátum, když řekl, že armáda by měla podpořit demokracii nebo čelit sankcím a izolaci. Do jaké míry je legální, že bezpečnostní poradce cizí země diktuje, co by měla nezávislá země dělat?

Americká vláda zaujala tvrdý postoj proti venezuelské vládě a v poslední době jsme viděli mnoho deklarací od amerických politiků a poradců, které leží za hranicemi diplomatického jazyka a norem. Nicméně, situace se zkomplikovala, protože americká vláda uznala pana Guaida za prezidenta Venezuely, což je v moderní politice bezprecedentní. S ohledem na to, myslím si, že všichni zúčastnění, když hovoří o cizí zemi, by měli mít nezbytný respekt a důstojnost vůči této zemi a jejím lidem, aniž by používali ultimáta, a to nehledě na to, zdali se jedná o malou či velkou zemi.

Prezident Maduro přerušil diplomatické vztahy s Kolumbií. Jaké bude mít tento krok následky?

Následky budou velmi malé, jelikož diplomatické vztahy s Kolumbií jsou již na historickém minimu. Je škoda, že dvě země s podobnou historií a tolika společnými věcmi si čelí. Myslím si, že Kolumbie by mohla hrát pozitivní roli v řešení venezuelské politické krize mírovou cestou. Stejně jako Venezuela před několika lety vedla mírové rozhovory v Kolumbii mezi vládou a Revolučními ozbrojenými silami Kolumbie. To bohužel není případ dneška.

Proč Brazílie a Kolumbie následují americké instrukce v této situaci, když USA jsou známé svými intervencemi v politice Latinské Ameriky?

Nejsme si jisti, do jaké míry budou tyto dvě latinskoamerické země sledovat americké instrukce ve venezuelské krizi. Myslím si ale, že skutečnost, že tyto dvě země mají vlády s jinou politickou ideologií ve srovnání s Venezuelou, a mají podobnou ideologii jako USA (hlavně Brazílie), to ovlivní jejich rozhodování. Také bychom neměli zapomenout, že venezuelská vláda podpořila minulé politické síly v těchto zemích, které jsou dnes v opozici. Takže předpokládám, že tyto dvě vlády se budou chtít vyhnout jakékoli budoucí politické intervenci ze strany Venezuely při podpoře jejich politických oponentů.