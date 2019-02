Čína objevila velké naleziště ropy a plynu v Pochajském moři

Pochajské moře je pouze 100 kilometrů od regionů měst Peking a Tchien-ťin.

Jedná se o největší naleziště ropy a plynu v Pochajském moři za posledních 50 let, které by mohlo být používáno miliony místních občanů po dobu stovek let, informoval portál China Daily.

© REUTERS / Alexandra Ulmer Americký import sankcionované venezuelské ropy pětinásobně vzrostl

Nehledě na to, že naleziště v Pochajském moři je druhé největší v Číně, až doteď se jednalo pouze o zdejší ropu. Nyní ale bylo objeveno velké naleziště plynu. Nález umožnil důkladný průzkum geologické struktury.

Po vytěžení by plyn mohl být okamžitě dopravován, díky již existujícímu transportnímu systému.

Čína v posledních letech neustále navyšovala import plynu a ropy díky jejímu rostoucímu hospodářství.