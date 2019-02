Zjistilo se, že Spojené státy nebyly připraveny na jadernou válku

Vědci amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí sdělili, že Američané nejsou připraveni na možný jaderný útok a systém varování je třeba zlepšit. Odborníci dospěli k takovému závěru poté, co analyzovali zprávy na Twitteru, které zveřejnili obyvatelé státu Havaj během 76 minut po falešném varování o jaderném útoku 13. ledna 2018.

Uvádí to vydání Science Alert.

Odborníci zhodnotili 5880 tweetů Havajců, které se objevily během 38 minut po falešném poplachu a během 38 minut poté, co byl zrušen. Vědci poznamenali, že zprávy lidí, kteří se náhle dozvěděli o blížící se katastrofě, ukázaly nejen strach, ale také neznalost toho, co v takových situacích dělat.

© AP Photo / Audrey McAvoy Havajský gubernátor se zpozdil s odvoláním mylného poplachu. Zapomněl heslo na Twitteru

Poté, co se obyvatelé Havaje dozvěděli o chybě, byli pobouřeni i kvůli tomu, že varování neobsahovalo žádné pokyny a informace o nejbližších úkrytech.

Podle slov vědců si lidé nepamatují informace, které jim byly poskytnuty při evakuačních trénincích, schopnost okamžitě sdílet informace prostřednictvím sociálních sítí zhoršuje situaci.

Proto v případě skutečné hrozby je třeba zaslat jasné pokyny, které by lidé v napadeném regionu měli sledovat. Kromě toho by úředníci měli zveřejnit oficiální informace co nejdříve po prvním varování, aby se zastavilo šíření fám.