Směrnice EU se Severního proudu 2 téměř nedotkne, oznámili v Gazpromu

„Mluvíme o velmi malé části území. Je to méně než 20 kilometrů," zdůraznila.

Podle ní je zatím předčasné mluvit o vlivu změny v plynové směrnici na celý projekt, protože v březnu proběhne zasedání rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku, na jehož základě mohou být zaneseny další změny.

Podstata změn

V listopadu 2017 Evropská komise navrhla zavedení změn v plynové směrnici. Jejich cílem je, aby stanovené normy energetické legislativy platily pro všechny plynovody na území Evropské unie, které vedou z nebo do třetích zemí.

K takovým normám patří zejména nediskriminační stanovení tarifů za odebírání plynu, přístup třetích zemí k tranzitu, rozdělení prodeje a transportu plynu. Nyní tyto normy neplatí na mořské části plynovodu.

V první řadě by se změny dotkly Severního proudu 2.

Navrhuje se však i několik schémat na výjimky z nových pravidel směrnice. Budou záviset na tom, jestli plynovod je nový, nebo už existuje. Do toho by mohlo být zařazeno i potrubí, které bylo položeno do vstoupení v platnosti nových pravidel, oznámil zdroj. Nevyloučil, že nová pravidla mohou platit od června.

Severní proud 2

Projekt výstavby plynovodu Severní proud 2 zahrnuje stavbu dvou linií plynovodu o celkové kapacitě 55 miliard kubických metrů plynu ročně na dně Baltského moře z Ruska do Německa.

Plynovod Severní proud 2 bude postaven vedle stávajícího plynovodu Severní proud. Měl by procházet územními nebo výhradními hospodářskými zónami Ruska, Finska, Švédska, Dánska a Německa.

Cena projektu se odhaduje na 9,5 miliard eur. Jediným akcionářem společnosti Nord Stream 2 AG je společnost Gazprom. Projekt je realizován společně s evropskými partnery Shell, OMV, Engie, Uniper a Wintershall.