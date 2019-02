Tymošenková prozradila, jak Ukrajina nakupuje ruský plyn přes evropské země

Kyjev odmítl dodávky z Ruska již v listopadu roku 2015. Tehdy ho nepoužil k přípravě na topnou sezónu a čerpal suroviny ze skladu, které pořídil v Evropě.

„Zaslechli jste, že již pět let nespotřebováváme ruský plyn? Slyšeli jste to od prezidenta a předsedy vlády? Neříkám to jen tak, jsem připravena to pomocí dokumentů dokázat a každý bude za tuto lež odpovídat. Na Ukrajinu celých pět let proudí plyn ruského původu," uvedla Tymošenková v televizním pořadu Svoboda slova na ICTV.

Podle jejího názoru přišly ukrajinské úřady s plánem, který bude ruský plyn maskovat za evropský.

„Přepravují tento plyn podle dokumentů přes Mars, pak jej podle dokumentů dostanou přes evropské burzy, nakoupí do 100 dolarů za tisíc metrů krychlových, a poté dle dokumentů dodají plyn v co nejkratším čase. Na hranici mezi Evropou a Ukrajinou byly vybudovány speciální plynovody. A nám, podle dokladů, ukazují plyn evropského původu. Chci tím říct, že se tam nevyrábí," vysvětlila politička.

Tymošenková také uvedla, že pokud vyhraje volby, pak dvojnásobně sníží cenu za pohonné látky nebo odejde z politiky.

Prezidentské volby se na Ukrajině uskuteční dne 31. března. O post prezidenta nyní bojuje rekordní počet uchazečů — 44. Podle průzkumů veřejného mínění měla v posledních měsících v čele hodnocení preferencí stanout právě Tymošenková. V lednu ji však konkuroval bavič Volodymyr Zelenskyj. Hodnocení současného ukrajinského prezidenta Petra Porošenka je asi 14 %.