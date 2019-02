Odborníci bijí na poplach! Střední Evropa by mohla zůstat bez elektřiny

Portál uvádí, že Evropa teď prožívá ty nejteplejší roky v historii. A podle všeho by měly být následující roky ještě teplejší. Podle odborníků z britské meteorologické kanceláře Met Office má být následujících pět let těmi nejteplejšími lety v historii. Překonají tak i roky 2018, 2017, 2016 a 2015.

© AFP 2018 / Jewel Samad Byly uvedeny první ztráty způsobené klimatickou katastrofou

Takové informace byly zjištěny díky studii, na níž se podílela také americká NASA a další meteorologické služby a organizace. Z výsledků studie vyplývá například to, že lidé v Česku pociťují větší teplo než obyvatelé Karibiku. V Evropě je totiž jiné počasí než ve zbytku světa.

A právě takové počasí by mohlo lidem v Evropě velmi ztížit život. Evropská unie se zabývá monitorováním vlivu teplotních a klimatických změn a v souvislosti s tím na svých stránkách uvedla, že čím větší a častější teplotní extrémy lidé zažívají, tím větší budou jejich dopady na lidské zdraví.

Takové teplotní extrémy by podle odborníků mohly vést k větší úmrtnosti, která je spojená s vysokou teplotou. Ve velkém ohrožení by přitom měli být starší lidé a kojenci.

Vysoké teploty vs. ekosystém a zemědělci

Vysoké teploty neovlivní jenom lidské zdraví, ale také různé druhy rostlin a živočichů. Podle portálu bude mít teplo vliv především na rozložení a hojnost hmyzu a ptáků. Někteří z nich totiž už dnes mají problém se klimatu přizpůsobit.

Ze studie EU dále vyplývá, že se mění také chování a fenologie živočišných a rostlinných druhů. Mohlo by se tak stát, že vzroste počet škůdců, invazivních druhů a dojde k rozvoji nemocí. Na druhou stranu se však výnosy a životaschopnost zemědělství a hospodářských zvířat, stejně jako kapacita ekosystémů, budou snižovat, píše portál.

© REUTERS / NOAA Byly vyvráceny mýty o změně klimatu

Extrémní teploty by tedy mohly ovlivnit odvětví jako je zemědělství, cestovní ruch či výroba energie. Některá města by se dokonce mohla potýkat s problémy se zásobováním vodou a dalšími základními zdroji. Změny v dynamice sněhu a tání ledovců by mohly vést až k nedostatku vody v celé Evropě.

Čeká Evropu budoucnost bez elektřiny?

Klesající dodávky vody však negativně ovlivní také vodní elektrárny. Ty jsou přitom pro většinu Evropy hlavním zdrojem energie. Nedostatek vody se tak projeví u občanů ve vysoce urbanizovaných či hustě osídlených oblastech, ale také u pobřeží.

Odborníci se domnívají, že Evropa zaznamená méně srážek, což spolu s velkým teplem povede k intenzivnějším letním suchům. V budoucnu by tak extrémnímu suchu mohla čelit i střední Evropa.

© REUTERS / Stephane Mahe Vědci zveřejnili poslední šanci, jak se vyhnout klimatické katastrofě

Vzhledem k výše uvedenému se může Evropa potýkat s rozsáhlými požáry , a to i na místech, kde takový scénář dříve nebyl pravděpodobný. Kromě požárů může změna klimatu vyvolat i záplavy. I přesto, že jsou povodně vcelku běžnou přírodní katastrofou, změna klimatu v budoucích letech nejspíše zvýší výskyt a četnost záplav v celé Evropě.

A co ledovce?



Evropská unie se ve studii věnuje také stoupající úrovni moří. Tento proces se v posledních letech dosti zrychlil. Příčinou je zejména tepelná roztažnost oceánů kvůli oteplování, ale také větší množství vody související s táním ledovců.

Dále by zvýšení hladiny moří mohlo zvýšit riziko vzniku povodní a eroze v pobřežních oblastech. To by negativně ovlivnilo obyvatele, infrastrukturu, podniky i přírodu. S růstem hladiny by se mohlo také snižovat množství sladké vody.

To vše by mělo podle EU ovlivnit biologickou rozmanitost a služby a zboží, jež pobřežní oblasti poskytují.