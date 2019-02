Porošenko obvinil Rusko z kybernetického útoku na stránky Ústřední volební komise Ukrajiny

Dříve Oleksandr Turčynov, předseda Rady národní bezpečnosti a obrany Ukrajiny, oznámil, že budou internetové stránky Ústřední volební komise Ukrajiny během prezidentských voleb chráněny před kyberútoky.

„Rada národní bezpečnosti a obrany Ukrajiny vyvinula ochranné mechanismy ve spolupráci s oddělením pro informační bezpečnost Služby bezpečnosti Ukrajiny, kybernetickou ochranou Ústřední volební komise spolu a spolu s našimi americkými partnery. Včera a předevčírem (dne 24. a 25. února, pozn. red.) došlo k tzv. DDoS útokům ze strany Ruska," prohlásil Porošenko na setkání s představiteli IT sektoru.

Na Ukrajině se budou dne 31. března konat prezidentské volby. O post prezidenta země se letos uchází rekordní počet kandidátů — konkrétně jde o 44 uchazečů.

Vztahy mezi Moskvou a Kyjevem se zhoršily na pozadí situace na Donbasu. Kyjev dříve opakovaně obvinil Moskvu ze zasahování do záležitostí Ukrajiny, zejména pak z účasti v konfliktu na Donbasu, ze špionáže, kybernetických útoků, a dokonce i z dodávek ukrajinských raketových motorů do Severní Koreje. Rusko tato obvinění popřelo a označilo je za nepřijatelná. Moskva opakovaně uvedla, že není stranou vnitřního ukrajinského konfliktu a dodala, že má zájem o to, aby byla politická a ekonomická krize na Ukrajině vyřešena.