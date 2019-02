Argentinec a Chilanka ukazují, jak to ve Venezuele skutečně vypadá (VIDEO)

„Je snazší lidi oklamat, než je přesvědčit, že byli oklamáni," tímto citátem Marka Twaina se představuje Diego @diegoenlalucha z Argentiny, který se stal populárním poté, co odjel do Venezuely a ukázal, jaká je skutečná situace v zemi.

Zdá se, že to, co ukazuje, se nelíbí uživatelům sociálních sítí. „Když jsem přijel do Venezuely a ukázal to, co vlastně vidím, sesypaly se na mě hrozby," řekl na Twitteru Diego.

Na základě obsahu jeho videozáznamu takové hrozby pocházejí spíše od opozice vlády než od přívrženců prezidenta Venezuely Nicoláse Madura. Diego je obviněn z falšování videí a lidé píšou o vysoké inflaci.

Nicméně Diego nenavštěvuje pouze nákupní centra a bohaté oblasti, ale také chudé čtvrti a sociální obydlí daleko od centra města, zejména v jižním Caracasu.

„Média mé vlastní země tvrdí, že všechny trhy v Caracasu jsou prázdné. Šel jsem se na to podívat svými vlastními očima a čekalo mě překvapení," povídá Diego. „Překvapení" pro něj bylo to, že regály obchodů a trhů jsou plné zboží.

Ve Venezuele také žije Chilezolanita. Tato chilská dívka, která se přestěhovala do Caracasu, používá svůj mobilní telefon, aby nám na Twitteru a na Facebooku ukázala, co obyčejná média ve zprávách skrývají a převracejí. Podle jejího názoru je Venezuela spíše podobná Chile než Sýrii, Iráku nebo Haiti.

Jedno z jejích videí ukazuje, co se stalo 23. února na hranici s Kolumbií, kdy byl učiněn pokus o poskytnutí humanitární pomoci, o kterou požádal Juan Guaidó, jenž se dříve prohlásil za prezidenta.

Chilezolanita píše: „Zde je to, co se stalo 23. února ve Venezuele. Copak vám včera v televizi neukázali, že zatímco na kolumbijské hranici s Venezuelou se pravičáci snažili vyvolat násilí, v Caracasu přívrženci Cháveze vyšli do ulic s podporou Nicoláse Madura?

Pasó este 23 de febrero en #Venezuela

¿La tele no te mostró ayer que mientras en la frontera de #Colombia con #Venezuela la derecha intentaba provocar hechos de violencia, EN CARACAS el pueblo chavista llenó las calles en respaldo a @NicolasMaduro? pic.twitter.com/vw49jI7U0v — Facebook.com/UnaChilenaEnVenezuela ☄ (@Chilezolanita) 24 февраля 2019 г.

Slečna také zveřejnila video, ve kterém venezuelští lidé tleskali Bolivarianské národní gardě. V dalším videu můžete vidět, jak jsou vojáci podporováni svými vyššími důstojníky a povzbuzují je, aby pokračovali ve své službě.

OJO CON ESTOS VIDEOS de #Venezuela!

1. Pueblo chavista aplaude paso de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) tras defensa del territorio este sábado en frontera colombo-venezolana. pic.twitter.com/A3c20nX0zv — Facebook.com/UnaChilenaEnVenezuela ☄ (@Chilezolanita) 24 февраля 2019 г.

„Dejte pozor na tohle video z Venezuely. Zastánci Cháveze radostně vítají průchod Bolivarianské národní grady poté, co v sobotu ochránila své území na kolumbijsko-venezuelské hranici," napsala Chilezolanita.

Chilezolanita také ukázala potravinový balíček, který obdržela společně se šesti miliony dalších rodin.

Podívejte se na tyto videa z Venezuely. Bolivarianské pohraniční stráže jsou povzbuzovány úřady: „Oddaní jsou vždy, zrádci nikdy!"

OJO CON ESTOS VIDEOS de #Venezuela!

2. Soldados bolivarianos fronterizos alentados por superiores: "¡Leales siempre, traidores nunca!" pic.twitter.com/kSXBOU3IKc — Facebook.com/UnaChilenaEnVenezuela ☄ (@Chilezolanita) 24 февраля 2019 г.

Pokud někdo ještě pochybuje o tom, že Venezuela, která je popsána v dominantních médiích, není Venezuelou, kterou vidí její obyvatelé, Chilanka natočila video z typického dne v Caracasu.

Ayer 15 de febrero, tomé mi teléfono, como @DiegoEnLaLucha y caminé por Caracas, #Venezuela sin cortes. Para mostrarles cómo es un día normal en este país. Se sorprenderán al VER que es, al menos, mucho más parecido a #Chile que a Siria, Irak o Haití, como nos pintan los medios. pic.twitter.com/VNSCtjnEeP — Facebook.com/UnaChilenaEnVenezuela ☄ (@Chilezolanita) 16 февраля 2019 г.

"Včera 15. února jsem si vzala telefon jako @DiegoEnLaLucha a šla mimo Caracas, #Venezuela, bez přestávky. Chci vám takto ukázat, jaký je tradiční den v této zemi. Budete překvapeni tím, že se to přinejmenším více podobá # Chile než Sýrii, Iráku nebo Haiti, jak nám to ukazují média," píše Chilezolanita.

Politická krize ve Venezuele

V květnu 2018 se ve Venezuele odehrály mimořádné volby, ve kterých zvítězil Nicolás Maduro. Výsledky voleb vedly k protestům v zemi. 23. ledna 2019 se za dočasného prezidenta prohlásil předseda parlamentu Juan Guaidó, kterého následně USA spolu s dalšími zeměmi přiznaly prezidentem země. Více zpráv o daném tématu najdete na Sputniku zde.