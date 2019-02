Mluvčí Putina: Webové stránky Kremlu jsou pravidelně napadány z Evropy a Severní Ameriky

Webové stránky Kremlu jsou průběžně napadány z Evropy a Severní Ameriky. Novinářům to prozradil oficiální mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. O události informovala ruská média.

„Když se mluví o ruských hackerech, tak uveďme, že když se zaměříme na ty, kteří například útočí na internetové stránky prezidenta, pak je tam trvale hodně útoků z Evropy a Severní Ameriky," řekl Peskov.

© Sputnik / Mikhail Palinchak Porošenko obvinil Rusko z kybernetického útoku na stránky Ústřední volební komise Ukrajiny

„Neustále je organizováno velké množství kybernetických útoků na různé ruské organizace, právnické a fyzické osoby. To je realita, ve které žijeme. V tomto případě neuvádím, kdo za tím může stát, ale potvrzujeme skutečnost, že je trvale realizován obrovský počet útoků," dodal.

Mluvčí Kremlu dále dodal, že snaha ovlivnit internet v Rusku může pocházet ze Spojených států.

„Je to možné. Víte, obecně řečeno, rámcovou správu globální sítě provádí de facto několik společností. Proto, když vycházíme z této skutečnosti, dochází k potenciálnímu ohrožení takových zákonných činností, které jsou zaměřeny na přijetí takových zákonů, jako je například návrh zákona o suverénním internetu. Nesouvisí to s izolací a uzavřením internetu, ale je to spojeno s ochranou proti neoprávněným činnostem," vysvětlil svůj postoj Peskov.

Noviny The Washington Post s odkazem na své zdroje informovaly o tom, že kybernetické velení Ozbrojených sil USA v roce 2018 realizovalo „ofenzivní" operaci proti petrohradské Agentuře pro výzkum internetu. V materiálu se uvádí, že byl kybernetický útok proveden během voleb do Kongresu USA. Peskov uvedl, že vzhledem k tomu, že nejsou uvedeny zdroje, není tedy jasné, do jaké míry je tvrzení důvěryhodné.