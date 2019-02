Summit Trumpa a Kim Čong-una skončil dříve. Proč?

Tisková mluvčí Bílého domu Sarah Sandersová novinářům oznámila, že v plánu summitu došlo ke změnám. Důvody nekomentovala.

Tisková konference byla posunuta z 16:00 na 14:00 místního času (08:00 SEČ).

Oba lídři nakonec nedosáhli dohody, ale provedli dobrou a konstruktivní schůzku, oznámila tisková mluvčí Bílého domu Sarah Sandersová.

„Lídři projednali různé cesty denuklearizace," uvedla Sandersová novinářům.

Americký prezident Donald Trump ještě před středečním summitem ve Vietnamu uvedl, že oba státníci chtějí dosáhnout úspěchu. Severní Korea podle něj má skvělý potenciál.

Donald Trump při jednání s Kim Čong-unem svému protějšku slíbil, že KLDR pomůže, aby se stala velmocí. Severokorejský vůdce ze své strany zopakoval, že je připraven k denuklearizaci svého státu.

Později Trump oznámil, že se USA v současné době rozhodly nepodepsat dohodu s KLDR.

„Myslím si, já, a také ministr zahraničí Pompeo si myslí, že by nebylo dobré něco podepisovat," prohlásil na tiskové konferenci po summitu s lídrem KLDR.

Trump také na základě výsledků summitu v Hanoji uvedl, že by si velmi přál zrušit sankce vůči KLDR. Americký prezident řekl, že Kim Čong-un souhlasil s demontáží jaderného reaktoru v Nyŏngbyŏnu, ale výměnou za to požaduje zrušení sankcí.

„Požadovali (KLDR, pozn. red.) zrušení veškerých sankcí, ale na to jsme nemohli přistoupit. Také chtěli provést denuklearizaci velké části území, což chceme i my, ale nemůžeme kvůli tomu zrušit všechny sankce," vysvětlil americký prezident.

„Všechny sankce zůstávají," řekl Trump. Přitom uvedl, že doufá, že se nakonec Spojené státy a KLDR stanou přáteli a poukázal na ekonomický potenciál dané země.

„Tyto (neshody, pozn, red.) se netýkaly sankcí. Požadovali zrušení sankcí, ale nechtěli ustoupit tam, kde jsme to požadovali my. Chtěli udělat ústupky v určitých oblastech, ale ne v těch, v nichž bychom to chtěli," uzavřel věc Trump.

Summit v Hanoji je druhým setkáním Donalda Trumpa a Kim Čong-una. Před osmi měsíci v Singapuru proběhl první historický summit mezi hlavami obou států. Tehdy Trump uvedl, že se spolu s Kimem do sebe zamilovali a že si vytvořili velmi, velmi dobrý vztah.