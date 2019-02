Americký generál prohlásil, že USA nejsou schopné sestřelit ruské rakety

Podle jeho názoru představují největší hrozbu nejnovější okřídlené a hypersonické rakety, stejně jako bezpilotní ponorka Poseidon.

„V posledních deseti letech mě znepokojují tyto zbraně, které mohou kdykoli změnit směr a my s tím budeme mít problém. Mohu říci, že dnes jsem schopen zemi chránit, ale bojím se o ty, kteří v budoucnu přijdou na můj post," prohlásil Hyten.

Když hovořil k senátorům o chrakteristikách ruských raket, uvedl, že stávající americké zbrojní systémy je sice mohou detekovat, ale ty poté zmizí a nebude možné je vidět až do momentu útoku.

Generál také vyzval senát, aby zvýšil výdaje na modernizaci tzv. jaderné triády, která zahrnuje strategické bombardéry, pozemní raketové systémy a ponorky. To však bude podle generála vyžadovat zhruba bilion dolarů.

Poseidon

Poprvé se o bezpilotní ponorce Poseidon ruský prezident Vladimir Putin zmínil v loňském prohlášení pro Federální shormáždění RF.

Tehdy prohlásil, že bylo v Rusku vyvinuto bezpilotní podvodní zařízení, které je schopné pohybovat se ve velké hloubce a na mezikontinentální vzdálenost rychlostí, která násobně přesahovala rychlost ponorek a nejmodernějších torpéd.