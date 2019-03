5+ ruských tradic a zvyků, které přivádějí cizince do rozpaků

Podivný rituál „sedněme si před cestou"

Tradice sednout si na chvíli před cestou přivádí cizince do rozpaků. Tato otázka se objevila dokonce na populárním webu otázek a odpovědí Quora . A mezitím, i když nikdo nemůže říci přesně, proč si Rusové sedají na kufry, než se z domu vydají na cestu, dospěli cizinci k závěru, že je v tom nějaký smysl.

„Můžete chvilku meditovat před neklidnou cestou, prohlédnout si ještě jednou seznam věcí, které budete na cestě potřebovat, a vřele se rozloučit s blízkými, které dlouho neuvidíte. Tento ruský rituál zabrání vašim vnitřním démonům v tom, aby vás doprovázeli na dovolené," píše novinářka Lila MacLellanová.

Konzumace obrovského množství čaje a zavařeniny

Vroucí láska Rusů k čaji a zavařenině cizince velmi překvapuje. „Rusové zbožňují čaj. Ráno, v poledne, před spaním — každá denní doba je k pití čaje vhodná," poznamenává Samuel Tew, který učil angličtinu děti v ruských rodinách.

„Rusové jedí zavařeninu samu o sobě — dezertní lžičkou přímo ze sklenice. Mohou ji jíst a zapíjet čajem, nebo si ji dávat do čaje. Ruská babička, u níž bydlím, navařila spoustu švestkové zavařeniny a dala mi sklenici. Když to ale babička nevidí, mažu si chléb džemem, na něhož jsem zvyklá. Když jsem letěla do Petrohradu, dali nám ke snídani jahodový džem v malém plastovém balení. Namazala jsem svůj džem na chléb a Rus, který seděl vedle, ho jedl přímo z toho balení," vypráví Britka Lucy Carruthersová.

A tady je objev Američana Heinricha Becka, který má ruskou manželku: „Ruské ženy potřebují horký černý čaj nejméně třikrát denně. Jinak bude váš život peklem."

Zvláštní vztah k zimě

Je to paradoxní. Skákat do sněhu a koupat se v díře vysekané v ledu je pro Rusy normální, ale jíst v zimě zmrzlinu, sedět na studených kamenech a oblékat děti lehce se pokládá div za smrtelné nebezpečí. Takto popisuje svůj pobyt v Moskvě manželka diplomata Donna Gormanová: „Běda rodiči, který dovolí, aby jeho malé dítě vyšlo na procházku v šortkách a tričku, když je venku zima. A určitě vám to vytkne nějaká babuška. Myslím si, že moje dítě si samo oblékne svetřík, když mu bude zima, to ale v Rusku není zvykem."

„Moji ruští přátelé trvají na tom, že když se neoblékneš pořádně, nastydneš. Rusové mají vůbec neobvyklé vztahy se zimou. V Moskvě si nikdy nekupujte studený nápoj, když je zima, nikdy si nesedejte na studené kamenné desky. Jsou to věci prostě nebezpečné, nemusíte se ptát proč. A přitom ruská nemluvňata leží často teple oblečená v kočárcích, které stojí na balkonech a verandách dokonce i v nejchladnějších zimních dnech. Rodiče si totiž myslí, že na čerstvém vzduchu lépe spí."

Zvláštnosti ruské výchovy

Ve výchově dětí na ruský způsob spatřili cizinci hodně podivností, jak dobrých, tak i nepříliš dobrých: „Rusové si cení vzdělání ne jako prostředku k dosažení cíle, ale jako samoúčelu. Jsou hrdí na svou minulost. Chtějí, aby se jejich děti dobře vyznaly v baletu, poezii, divadle a hudbě. Děti krásně oblékají a vodí je do divadla," říká Donna Gormanová.

„Byl jsem ohromen, když jsem se dozvěděl, že žáci mladších tříd se učí nazpaměť verše známých básníků. Toto vášnivé zaujetí pro literaturu trvá až do plnoletosti. Rodina, u níž jsem bydlel, zná mnohem více anglické klasické literatury než já," uvedl zase Samuel Tew.

„Všimla jsem si, že tu děti ukládají velmi pozdě. Žáci mladších tříd se často vracejí domů pozdě večer — navštěvují kroužky a sportovní oddíly a po návratu domů musí ještě dělat domácí úkoly. Upřímně řečeno si myslím, že rodiče a děti jsou tak trochu zastrašováni učiteli. Učitelé tady mají velký vliv a nikdo z rodičů nechce, aby ho povolali do školy kvůli tomu, že se jeho dítě špatně učí," říká Donna Gormanová.

Milé názvy, neobvyklé pověry a žádné úsměvy

Skoupé projevy emocí, některé názvy a pověry v Rusku také vyvolávají zpočátku rozpaky, pak si ale na to člověk rychle zvykne.

„Zpočátku se nezdají Rusové být zdvořilí ani přívětiví. Dověděl jsem se ale, že se neusmívají jen tak ze zdvořilosti. Usmívají se, jen když opravdu mají radost. A tato upřímnost je prostě krásná. Jsou velmi pohostinní, a když k nim přijdete na večeři, budou vás krmit, až vám praskne žaludek," poznamenává blogger SnarkyNomad.

„Rusové dávají často věcem směšné zdrobňující a mazlivé názvy. Například svůj raketomet pojmenovali ‚Kaťuša‘, kulomet DŠK — ‚duška‘ (dušička). To je podle mého veselé a úžasné," píše Američan Murphy Barret, který chodil s ruskou dívkou.

„Když jsem se ocitla ve společnosti ruských mužů, stiskli si ruce, mě ale ignorovali. Pak jsem se dozvěděla, že to je v pořádku a nepokládá se to za diskriminaci. Stisknou ženě ruku, jen když ji sama podá," uvádí Lucy Carruthersová.

„Važte si ruských obyčejů, když máte ruskou ženu. Nedávejte jí sudý počet květin, jen lichý! Nevysmívejte se jí, když říká, že v domě je domácí šotek. Nelíbejte ji a netiskněte jí ruku ve dveřích. A když někam cestujete, musíte určitě koupit upomínkové magnety na vaši ledničku a na pár ledniček vašich příbuzných," říká Heinrich Beck.