Lukašenko podpořil zavedení jednotné měny s Ruskem

Prezident Běloruska poznamenal, že tato otázka byla vznesena během jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

„Řekl mi tak rétoricky: „Poslouchej, samozřejmě, že to bude rubl." A já říkám: „Jistě, rubl." My máme rubl, vy máte rubl, tak proč bychom měli vymýšlet tolar. Rubl. Ale o to nejde. Jde o to, že to nebude ani ruský, ani běloruský rubl. Bude to náš společný rubl."

Lukašenko přitom zdůraznil, že není důležité, kde bude umístěno emisní centrum této jednotné měny. Klidně to podle jeho názoru může být v Petrohradě.

„Vlast ruského prezidenta, tam je mým nejoblíbenějším městem Leningrad, nyní Petrohrad. Ať je tedy (emisní centrum měny, pozn. red.) klidně tam," uzavřel věc Lukašenko.

Již dříve Dmitrij Medveděv prohlásil, že je připraven přijmout všechny body smlouvy o vytvoření Svazu Ruska a Běloruska z roku 1999, a to včetně vytvoření jednotného emisního centra, jednotné celní správy, soudu či účetní komory. Taková úroveň integrace má umožnit realizaci jednotné daňové a tarifní politiky, stejně jako cenové politiky.