Pákistán předal Indii zajatého pilota

Předání válečného zajatce se uskutečnilo večer indického času v oblasti pohraničního města Wagakh v Kašmíru. Jak již NDTV uvedla dříve, Indie zpočátku chtěla vyslat do Pákistánu zvláštní letadlo pro svého zraněného pilota, aby ho co nejdříve vrátila do své vlasti a dopravila do nemocnice. Islámábád však takovou možnost odmítl. Podle televizního kanálu se ráno dav novinářů a místních obyvatel shromáždil poblíž indického hraničního přechodu u Wagakha a připravoval se na setkání se svým krajanem jako s hrdinou.

Rozhodnutí vrátit Varthamana do Indie jako „mírové gesto" bylo oznámeno v předvečer pákistánským premiérem Imranem Khanem. V rozhovoru s poslanci federálního parlamentu zdůraznil, že nevidí možnost vojenského řešení problémů, které existují ve vztazích mezi Indií a Pákistánem. Řekl také, že se ve středu večer pokusil zatelefonovat svému indickému kolegovi Narendru Modimu, aby ho informoval o snaze Islámábádu vyhrotit napětí. Přitom Khan neupřesnil, zda se tento rozhovor uskutečnil.

© AP Photo / Anjum Naveed Ministr zahraničí Pákistánu doufá, že s Indií bude mír

Ve středu pákistánská armáda oznámila, že sestřelila dvě indická vojenská letadla, která porušila vzdušný prostor země ve sporném Kašmíru, a zajala dva piloty. Následně pákistánská média zveřejnila video údajně s jedním z indických pilotů, který byl zraněn a sdělil novinářům své jméno a vojenskou hodnost — velitel letky vojenského letectva Abkhinandan Vartkhaman. Pákistánské ministerstvo zahraničí uvedlo, že cílem leteckých úderů proti indickým letounům v Kašmíru bylo prokázat „touhu a připravenost k sebeobraně".

Později indické úřady uveřejnily svou verzi, podle níž stíhačka pákistánských vojenských leteckých sil byla sestřelena nad Kašmírem během leteckého incidentu, kdy Indie ztratila svůj MiG-21 a jeho pilot je nezvěstný. Ve středu večer Nové Dillí přiznalo, že indický pilot byl zajat pákistánskou armádou, a požádalo o jeho „okamžité a bezpodmínečné" propuštění.

© REUTERS / Mukesh Gupta Pákistán propustí indického pilota

Krize ve vztazích mezi Indií a Pákistánem se po 14. únoru prudce zhoršila, když se sebevražedný atentátník odpálil v blízkosti polovojenské policejní kolony ve státě Džammú a Kašmír. K útoku se přihlásila skupina Jaish-e-Muhammad , jejíž vůdce Masúd Azkhar je podle Nového Dillí v Pákistánu. Obětí útoku bylo 45 lidí. Indie obvinila Pákistán z podpory teroristických skupin, Islámábád odmítl obvinění jako „nepodložené" a navrhl Novému Dillí společné vyšetřování případu. Událost zkomplikovala již tak napjaté vztahy mezi Novým Dillí a Islámábádem a opět dostala region na pokraj vojenského konfliktu.