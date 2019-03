V Řecku byl na žádost Ukrajiny zadržen Rus

Advokát prohlásil, že ve čtvrtek byl na letišti na žádost Ukrajiny v Aténách zatčen ruský energetický expert Jevgenij Kalinin, který byl v Řecku na služební cestě. „Je to známý odborník na ropu," dodal Rahiotis.

Advokát uvedl, že slyšení o případu ruského specialisty proběhlo v pátek.

„Rozhodnutím státního zástupce byl Kalinin poslán do vězení až do doby, než bude ukrajinská žádost o vydání doručena do Řecka," řekl Rahiotis.

Poznamenal, že Ukrajina obviňuje Rusa z porušování daňových zákonů při práci v zemi.

„Ale tento případ je politický. Kalinin je na seznamu známých webových stránek Mírotvorec, je pronásledován za podporu bývalého prezidenta Ukrajiny Viktora Janukovyče. Řecká vláda slouží zájmům Spojených států a Ukrajiny," podotkl právník.

Ruské velvyslanectví uvedlo, že poskytuje Kalininovi veškerou potřebnou konzulární pomoc.

Do roku 2011 byl Jevgenij Kalinin viceprezidentem společnosti TNK-BP Commerce na Ukrajině, poté společnost opustil.