Vědci zjistili, že alkohol je užitečnější ve starším věku

Navzdory tomu, že i v tomto věku je alkohol spojen s onemocněním jater, srdce a poškozením nervového systému a mozku, výsledky nové analýzy, zveřejněné v Journal of Studies on Alcohol and Drugs, ukázaly, že u lidí, kteří jsou starší 50 let, jsou tzv. alkoholické výhody maximalizovány.

Vědci upozorňují, že to může být důvod, proč velké množství studií ukazují, že alkohol v mírném množství může být užitečný. Takových studií se totiž často účastní osoby nad 50 let, a tím vylučují ty, kteří mohli zemřít na nemoci související s alkoholem do tohoto věku.

Dr. Timothy Naimi, hlavní autor studie, poprvé vyjádřil své obavy v článku z roku 2017 zveřejněném v časopise Addiction . Dodává, že asi 40 % úmrtí, které jsou spojeny s alkoholem, se vyskytují před dosažením věku 50 let, avšak drtivá většina studií nebere tyto případy do úvahy.

Nový výzkum ukázal, že věk výrazně ovlivňuje úroveň nebezpečí alkoholu, pokud hodnotíme výhody a riziko v procentech. Ve skupině ve věku 20-49 let tedy 35,8 % úmrtí, které souvisí s alkoholem, pouze 4,5 % úmrtí odvrátil alkohol (tedy výhody mírné konzumace alkoholu). Ve skupině 65 let a starší na 35 % takových smrtí připadá 80 % životů zachráněných alkoholem.

Studie ukazuje, že konzumace alkoholu škodí mládeži více, než jim pomáhá. Ve starších věkových skupinách se však situace mění a mírná spotřeba zde může být racionálnější volbou.