Maďarský premiér: Migrační krize se může zopakovat s novou sílou

„Vše, co jsme zažili od roku 2015, se zopakuje s ještě větší sílou," řekl Orbán o migrační krizi.

Maďarský premiér poznamenal, že rozpory v otázkách migrace způsobily zhoršení vztahů mezi Budapeští a Berlínem. Maďarsko trvá, podle Orbána, na „právu národů na sebeobranu", zatímco Německo má „jinou filozofii".

„Ministři vnitra zemí Schengenské zóny by měli zřídit mocný orgán, který by řešil příslušné otázky, jak to dělají odborníci, nikoli politici," prohlásil Orbán v interview Die Welt, a poznamenal, že by podle vzoru Euroskupiny měla být zřízena rada hlav MV států, mezi kterými neexistuje pohraniční kontrola.

Podle Orbána nemá Eurokomise řešit „otázky související s problémy migrace".