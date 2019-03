Venezuela se ocitla na pokraji globální palivové krize, píší média

Podle předběžných hodnocení, paliva ve Venezuele stačí přibližně na šest týdnů, do poloviny dubna, uvádí se v článku.

„Některé velké dopravní společnosti budou aktivně plánovat normování, aby viděly nadcházející deficit," zdůraznil hlavní ekonom Ecoanalítica Luis Arturo Bárcenas.

Německý list uvádí, že u pobřeží Venezuely se nachází 16 tankerů s 8,4 miliony barelů ropy, která stojí více než 500 milionů dolarů. Objem těžby paliva byl zkrácen z 2 milionů (rok 2017) na úroveň 1,49 milionu barelů denně. Země nemá možnosti prodat dost ropy kvůli sankcím USA, a zpracovatelných mocností ve Venezuele není dost.

Například, píše list, pozastavily svou práci dva velké závody v Carabobo a Puerto la Cruz, které společně vyráběly 775 tisíc barelů denně, poznamenal ředitel odboru Federace pracovníků ropného a plynového průmyslu Iván Freites. Ještě jeden velký podnik Paraguaná vyrábí 70 tisíc barelů paliva, i když výkonnost činí 940 tisíc.

Němečtí novináři podtrhávají, že venezuelská flotila spotřebuje 110 tisíc barelů benzínu a 80 tisíc barelů dieselového paliva denně.

Handelsblatt píše, že venezuelská vláda se prý snaží vyřešit tento problém pomocí Indie, jediné země, která má právo nakupovat venezuelskou ropu, když USA zavedly embargo.

Dříve list The Wall Street Journal s odkazem na údaje výzkumné společnosti Kpler a prohlášení ministerstva ropy Venezuely informoval, že americké embargo neovlivnilo venezuelský ropný průmysl, protože nákup paliva nabídly evropské země, které nezavedly sankce, a vývoz do USA se snižoval už od 90. let.

Na konci ledna se Juan Guaido prohlásil za dočasného lídra země, Washington zavedl nové sankce proti venezuelské vládě zvoleného prezidenta Nicoláse Madura. Týká se to blokování amerických aktiv společnosti PDVSA a dolarových zisků od dodávek paliva. Částečný přístup k tomu získal Guaido.