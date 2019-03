Ozbrojenci IS jsou naštvaní na al-Bagdádího, který se údajně skrývá v Iráku

Irácký zákonodárce Hassan Salem dříve prohlásil, že lídr IS* se skrývá v pouštích provincie Anbár v Iráku a je pod záštitou amerických vojáků.

Jeden z ozbrojenců IS*, kterého chytili Syrské demokratické sily (SDF), Mohammed Ali sdělil listu The Sunday Times, že si ozbrojenci myslí, že lídr chalífátu Abú Bakr al-Bagdádí není přítomen na kousku území, který stále drží pod kontrolou teroristická skupina, ale skrývá se někde v poušti. Příslušník IS* dodal, že zpráva o tom, že se lídr nepřipojil k ozbrojencům na poslední pozici, způsobila velkou frustraci ve skupině.

„Někde se skrývá. Lidé jsou na něj naštvaní," řekl.

Podle zdroje listu zmizení lídra IS* vyvolalo boje uvnitř teroristické skupiny.

„Konflikt byl mezi zahraničními bojovníky. Ptali se, kde je chalíf?" sdělil zdroj.

Podle médii se místní obyvatelé a také západní úředníci v regionu domnívají, že al-Bagdádí se skrývá v irácké poušti v provincii Anbár. Tato zpráva souvisí s prohlášením iráckého zákonodárce Hassana Salema, který řekl, že Abú Bakr al-Bagdádí se ukrývá v poušti pod ochranou amerických vojáků, kteří ho chtějí využít v tom případě, jestli Bagdád schválí zákon nařizující Američanům opustit Irák

Dříve list The Guardian s odkazem na zpravodajské služby informoval, že al-Bagdádí 10. ledna sotva přežil pokus o zabití ve vesnici nedaleko syrského města Hajin, které bylo organizováno jedním z jeho nejbližších zahraničních bojovníků. Po incidentu ho osobní strážci odvezli do pouště.

V posledních letech se o smrti Abú Bakr al-Bagdádího několikrát informovalo, ale teroristický lídr se pokaždé znovu objevil. V červnu 2017 ruské ministerstvo obrany uvedlo, že al-Bagdádí mohl být zabit ve výsledku leteckého útoku ruského letectva, ale po několika měsících vznikla údajná audio nahrávka al-Bagdádího, což vyvolalo pochyby, jestli je teroristický lídr živý nebo mrtvý.

*Teroristická skupina, která je zakázána v Rusku